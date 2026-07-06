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Actualitate

REPORTAJ din Helsinki, orașul care poate adăposti 1.000.000 de oameni, adică toți locuitorii și încă alte sute de mii. Cum arată Merihaka, buncărul miraculos construit de finlandezi

Ștefania Gheorghe, Sebastian Pricop
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Sute de delegații străine din Europa, cu premieri și președinți, printre care și Volodimir Zelenski, au vizitat Finlanda. Toți au avut același scop: să afle de aici ce pot îmbunătăți la sistemul lor de protecție a populației, înțelegând ce au reușit finlandezii. Am vizitat buncărul-simbol din Helsinki.

  • După incidentele de la Galați și Constanța, când dronele au lovit un bloc locuit de civili și o zonă din portul de asemenea civil, HotNews a fost în Finlanda, pentru a înțelege și a arăta românilor cum arată sistemul de buncăre și ce fac autoritățile pentru protecția oamenilor. 
  • Doar capitala Helsinki are 5.500 de adăposturi, unde pot fi găzduiți aproape un milion de oameni, adică toată populația orașului de aproximativ 700.000 și încă aproximativ 300.000. 
  • Spre comparație, în toată România, sunt 5.770 de adăposturi. Multe dintre ele nefuncționale, o recunoaște chiar IGSU. 
  • Descoperirile finlandezilor îi interesează nu doar pe primarii de mari orașe din România, nu doar pe militari, nu doar pe cei de la protecția civilă sau pe oamenii din Departamentul de Urgență. Ele sunt, sperăm, relevante pentru cetățenii români.

„Este un loc foarte plăcut, copiii adoră să fie aici”, spune Christina, finlandeza de 64 de ani. E ciudat să auzi asta într-un buncăr.

„Dar copiii nu se gândesc că sunt într-un adăpost. Nu le-am spus ce este și nici nu au întrebat. Nici eu nu mă prea gândesc la asta”, spune Christina, În acest timp, privirea ei se îndreaptă către nepoții ei, care se dau pe tobogane în ceea ce pare că este un spațiu de joacă. 