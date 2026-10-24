Represalii israeliene în Cisiordania. Sute de familii de palestinieni au fost alungate din case

Forţele israeliene au închis accesul către oraşul palestinian Hebron din sudul Cisiordaniei şi au strămutat forţat aproape 500 de familii din locuinţele lor ca parte a operaţiunii iniţiate vineri seara ca represalii pentru atacul a doi palestinieni care au împuşcat doi soldaţi israelieni în apropierea acestui oraş, informează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit unui purtător de cuvânt al primăriei Hebron, citat sâmbătă de EFE, autorităţile israeliene au închis toate punctele de acces către Hebron, capitala comercială a sudului Cisiordaniei care de obicei primeşte în weekend mii de persoane care vin să facă cumpărături, la trei zile înainte de desfăşurarea alegerilor generale din Israel.

Trupele israeliene s-au dislocat vineri seara prin oraş şi au început o operaţiune militară care, până în prezent, conform unei estimări iniţiale a primăriei, a dus la strămutarea forţată a 492 de familii.

Responsabilii locali organizează sâmbătă o întâlnire pentru a stabili un plan de urgenţă ca răspuns la raidurile israeliene, a informat sursa din primărie.

Armata israeliană a anunţat vineri seara începerea operaţiunii. „Forţele au început să efectueze controale minuţioase, precise şi concentrate în toată zona pentru a localiza şi desfiinţa infrastructuri şi armament terorist, în timp ce interoghează suspecţi”, se arată într-un comunicat.

Potrivit armatei, se preconizează că operaţiunea va continua timp de mai multe zile şi, în timpul acesteia, forţele israeliene au stabilit trei puncte de ieşire din oraş, unde fiecare cetăţean este interogat şi, dacă este suspect, reţinut.

În plus, autorităţile israeliene au început să demoleze clădiri considerate de Israel ca fiind „ilegale” în Hebron şi în apropierea locului unde a avut loc atacul în care cei doi atacatori au fost împuşcaţi.

Agenţia de ştiri palestiniană Wafa raportează sâmbătă că familiile strămutate provin din zonele Al Yalda şi Deir Baha. De asemenea, raportează demolarea de clădiri şi magazine în zona Farsh Al Hawa. Wafa informează despre arestarea a cel puţin 13 persoane în timpul raidurilor israeliene.

Întrebată de EFE, armata israeliană nu a oferit deocamdată date despre numărul persoanelor arestate sau al persoanelor strămutate în cadrul operaţiunii.

După atac, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat o operaţiune militară de amploare în Cisiordania, cu evacuări forţate ale locuitorilor din cartierele palestiniene, percheziţii în fiecare locuinţă şi distrugerea infrastructurilor pe care Israelul le consideră teroriste.

Într-un mesaj video, el a asigurat că armata se pregăteşte pentru o operaţiune „la o scară nemaivăzută de la Războiul de Şase Zile” din 1967, în timpul căruia Israelul a ocupat Cisiordania şi Ierusalimul de Est care erau controlate de Iordania din 1948.