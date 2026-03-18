VIDEO Represaliile Iranului după atacul Israelului asupra infrastructurii energetice. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume

Israelul a atacat infrastructura de extragere a gazelor din Pars, ceea ce a provocat o replică de proporții a Iranului care a lansat rachete și drone către obiective energetice din Qatar, Arabia Saudită și Bahrein. Printre ținte a fost vizată cea mai mare unitate producție a gazului lichefiat din lume.

Războiul din Golf cunoaște o nouă escaladare, după ce Israelul a atacat instalațiile de exploatare a gazului din Parsul de Sud, cel mai mare câmp de extragere a gazelor naturale din lume. Au fost țintite rafinăriile din Asaluyeh. De asemenea, Iranul a raportat că o lovitură a vizat centrala nucleară de la Bushehr, transmite CNN.

Țările din Golf, nemulțumite de atacul israelian

Atacarea în premieră a infrastructurii energetice a Iranului a determinat autoritățile de la Teheran să anunțe că va recurge la atacuri similare în țările din Golf. Astfel, au fost transmise avertismente către Arabia Saudită, Bahrein și Qatar să-și retragă personalul din facilitățile energetice.

„Aceste acțiuni agresive nu vor duce la nimic pentru inamicul americano-sionist și susținătorii lor. Mai degrabă le vor complica situația și ar putea duce la consecințe incontrolabile care vor afecta întreaga lume”, a scris, pe X, președintele Iranului, Massoud Pezeshkian.

De altfel, statele din Golf au reacționat negativ imediat după atacul asupra câmpului iranian de extragere a gazelor. Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, a afirmat că atacul israelian este „un pas periculos și iresponsabil în cursul escaladării militare din regiune”. O condamnare similară a venit și din partea Omanului.

La scurtă vreme, Iranul a declanșat represaliile. Astfel, patru rachete care se îndreptau către Raid, capitala saudită, au fost interceptate, iar restul ale acestora au căzut în mai multe părți ale orașului, rănind patru persoane. De asemenea, armata saudită a interceptat mai multe drone care se îndreptau către instalații de exploatare a gazelor. O altă dronă a fost doborâtă în guvernoratul Al-Kharj.

Incendiu de proporții la o instalație de gaz lichefiat din Qatar

Alarme aeriene au fost auzite și în Bahrein, unde populația a fost îndemnată să stea la adăpost.

Succes mai mare au avut loviturile asupra Qatarului., unde Ministerul de Interne a anunțat izbucnirea unui incendiu în zona Ras Laffan, unde se află cea mai amplă instalație de lichefiere a gazului din lume.

„Echipele de răspuns la urgență au fost desfășurate pentru a stăvili incendiile care au rezultat, cu avarii ample”, a transmis compania QatarEnergy, precizând că nu există victime.

Footage claiming to show a fire and the moment of impact of an Iranian ballistic missile attack on the Ras Laffan gas facility in Qatar. — Ariel Oseran (@ariel_oseran) March 18, 2026

Ulterior, autoritățile de la Doha au anunțat că au reușit să intercepteze patru rachete iraniene, însă una a căzut la Ras Laffan. MAE qatarez a comunicat că atacul este „o încălcare flagrantă a suveranității statului, precum și o amenințare directă asupra securității naționale”, potrivit Al-Jazeera.

Ulterior, au mai fost interceptate două rachete iraniene ce vizau tot instalațiile energetice de la Ras Laffan. Qatarul produce aproximativ 20% din gazul lichefiat din lume.

Iranul a atacat și o bază aeriană a armatei irakiene din Kirkuk. De asemenea, în cursul serii, Emiratele Arabe Unite au anunțat că apărarea antiaeriană este implicată în respingerea unui atac iranian cu drone și rachete. Concomitent, alte rachete iraniene au fost lansate către Israel, trei persoane fiind rănite la Petah Tikva.