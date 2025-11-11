Reprezentanții pacienților critică modificarea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap: „Ne-au vindecat din pix!”

Noile criterii medico-psihosociale pentru încadrarea în grad de handicap, aprobate la începutul lunii noiembrie, sunt criticate de ONG-urile care apără drepturile pacienților cu dizabilități. „Mii de oameni cu boli cronice sau dizabilități se tem că vor fi «vindecați» din pix – adică radiați de pe listele de beneficiari prin simpla redefinire a handicapului”, susțin reprezentanții pacienților.

Pe 6 noiembrie, Ordinul pentru aprobarea noilor criterii medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Acest Ordin a modificat criteriile în baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, precum și criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte termenul de valabilitate permanent pentru încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi.

Asociațiile de pacienți consideră că „problemele fundamentale” ale Ordinului 2300/1457/2025 sunt: „ignorarea standardelor internaționale”, „încălcarea drepturilor omului” și „abandonarea celor fără ajutor”.

Reprezentanții ONG-urilor de pacienți susțin, într-un comunicat, că „mulți bolnavi oncologici, neurologici, psihiatrici sau locomotori – pot pierde sprijinul financiar și accesul la servicii sociale pentru că «nu îndeplinesc» noile criterii de severitate, deși starea lor medicală nu s-a schimbat.”

„Multe familii sunt lăsate să se descurce singure cu suferința, dizabilitatea și sărăcia”

Iar această măsură, adaugă ei, „vine într-un context paradoxal. În timp ce cetățenii suportă unele dintre cele mai ridicate poveri fiscale din Uniunea Europeană, sistemul public de sănătate rămâne subfinanțat și disfuncțional.”

„Lipsesc medicamente esențiale – fie pentru că sunt «prea scumpe», fie pentru că nu mai sunt rentabile economic. Serviciile de îngrijire paliativă și asistență socială sunt aproape inexistente, iar multe familii sunt lăsate să se descurce singure cu suferința, dizabilitatea și sărăcia”, acuză reprezentanții pacienților.

Comunicatul a fost semnat de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Alianța Națională pentru Boli Rare, Consiliului Național al Dizabilității, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative și Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice.

„Oficial, scopul este de aliniere la standardele internaționale, (…) dar în realitate, mii de oameni cu boli cronice sau dizabilități se tem că vor fi «vindecați» din pix – adică radiați de pe listele de beneficiari prin simpla redefinire a handicapului”, susțin reprezentanții pacienților, într-un comunicat.

ONG-urile care apără drepturile pacienților afirmă că „în loc să aducă mai multă echitate, reforma riscă să devină o operațiune de cosmetizare statistică: numărul persoanelor cu dizabilități va scădea artificial, iar bugetul statului va «economisi» tocmai pe seama celor mai vulnerabili.”

Potrivit acestora, „măsura reală a unei civilizații nu se vede în PIB sau în graficele de creștere economică, ci în modul în care își tratează cetățenii vulnerabili – copiii, vârstnicii și bolnavii.”

Ei acuză că „în locul empatiei și al responsabilității, decidenții au ales economia de hârtie și eficiența birocratică.”

„E o formă de cinism instituțional: statul își protejează privilegiile, dar «vindecă» bolnavii prin simpla modificare a unei anexe legislative”, susțin asociațiile de pacienți.