Reproșurile unui lider PNL pentru Nicușor Dan. „Nu aș susține un premier tehnocrat”

Un premier tehnocrat nu va putea susțină o coerență a guvernării, a afirmat secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, la Digi24. Motreanu s-a arătat nemulțumit de modul în care s-a comportat președintele Nicușor Dan de la începutul crizei, reproșându-i că nu a încercată să oprească PSD de la depunerea moțiunii de cenzură.

Dan Motreanu a spus că, în cadrul consultărilor de luni care vor avea loc la Palatul Cotroceni, liberalii vor merge cu un mandat identic cu deciziile anterioare din partid: PNL nu se va mai afla într-un guvern cu PSD și nici nu va susține un guvern susținut de PSD.

Întrebat dacă totuși PNL ar fi dispus să susțină un guvern condus de un premier tehnocrat, Motreanu a răspuns: „În nume personal, vă spun că nu aș susține un tehnocrat știind foarte bine în ce condiții se află România. Un premier tehnocrat e foarte greu să susțină o coerență a guvernării (…) Fiecare partid va încerca să-și impună proiectele peste capul Guvernului.”

Motreanu a spus că există riscul ca soluția unui premier tehnocrat să genereze o nouă criză politică, în cursul acestei toamne.

El a dat exemplul lui Mario Draghi, un economist foarte respectat care a fost desemnat premier în Italia, după opt ani de mandat la Banca Centrală Europeană. Draghi nu a rezistat în funcție decât un an și câteva luni, pierzând sprijinul Parlamentului atunci când a încercat să promoveze unele reforme economice.

PSD și AUR, invitate la guvernare

În schimb, Motreanu crede că Nicușor Dan ar trebui să dea mandat pentru formarea unui guvern între PSD și AUR.

„Am văzut că în Parlament există o majoritate care a funcționat la moțiunea de cenzură. Colaborarea PSD-AUR trebuie oficializată. Ea există de mai mult timp”, a spus Motreanu amintind că PSD a încercat să dea voturi lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, astfel încât Marcel Ciolacu să aibă un adversar cotat mai slab pentru turul II

„Moțiunea de cenzură a fost făcută la comun, este ca un angajament de guvernare, ca un acord parlamentar. Moțiunea a arătat direcția pe care PSD și AUR vor să ducă România (…) Dacă PSD are soluțiile foarte bune pentru România, să-și asume guvernarea. Dacă știi de ce e de făcut, de ce nu-ți asumi guvernarea?”, a spus secretarul general al PNL.

Liberalul a susținut că PNL nu mai poate colabora cu PSD, în condițiile în care social-democrații nu și-au respectat angajamentul luat la formarea cabinetului Bolojan de a face reformele necesare repornirii economiei în 2027. „PSD nu a reușit să strângă din dinți nici măcar câteva luni de zile”, a comentat europarlamentarul.

Întrebat dacă i se pare că președintele Nicușor Dan „a jucat corect” în timpul crizei politice, Motreanu a spus că se aștepta la o susținere a guvernului la a cărui formare a contribuit.

„Mă așteptam să dea mai multă susținere guvernului Bolojan știind cât de greu s-a format acest guvern și în ce situație se află România. M-aș fi așteptat să oprească PSD să depună moțiunea”, a răspuns liberalul.

Consultări la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a anunțat joi programul consultărilor demarate de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare, pentru formarea unui nou guvern după căderea Cabinetului Bolojan, demis de Parlament prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un scurt comunicat.

Astfel, consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Nicușor Dan: Criza politică se va rezolva „destul de repede”

Președintele Nicușor Dan a reiterat marți că actuala criză politică de la București „se va rezolva într-o direcție prooccidentală” și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă la alegeri anticipate în contextul blocajului politic, șeful statului a spus că nu vede această variantă ca fiind una realistă. El a subliniat că nu vede niciun risc ca România să se îndepărteze de direcția prooccidentală.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă la Palatul Cotroceni cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea Summitului București 9.