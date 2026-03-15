Republica Moldova declară stare de alertă de mediu pe Nistru după poluarea provocată de un atac rusesc în Ucraina

Guvernul Republicii Moldova a instituit duminică stare de alertă de mediu pentru bazinul râului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, din cauza unei unde de poluare cu produse petroliere care continuă să se deplaseze pe cursul râului.

Poluarea datează din 7 martie când Rusia a lansat un atac asupra infrastructurii din Ucraina. Potrivit Ministerului Mediului de la Chișinău, în sectorul Naslavcea-Soroca au fost înregistrate depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice în apă.

Specialiștii avertizează că poluarea ajunge în râu în valuri, ceea ce face dificilă estimarea exactă a evoluției situației. Chiar dacă în unele puncte de monitorizare concentrațiile pot reveni temporar în limitele admise, substanța continuă să fie transportată de curenții râului.

Măsura luată în cadrul ședinței de azi executivului din Republica Moldova permite autorităților să mobilizeze resurse suplimentare și să impună restricții pentru a proteja sursele de apă potabilă și sănătatea populației.

Baraje suplimentare și restricții privind utilizarea apei

În perioada următoare, în contextul deciziei luate, autoritățile de la Chișinău urmează să aplice o serie de măsuri pentru limitarea răspândirii poluantului. Printre acestea se numără instalarea unor baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a împiedica deplasarea substanțelor petroliere în aval.

De asemenea, instituțiile publice și agenții economici vor face inventarierea sondelor de apă care ar putea fi utilizate ca surse alternative în cazul în care captările de apă din Nistru vor fi afectate.

Regimul de alertă permite și introducerea unor restricții privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise, pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentare cu apă.

Totodată, decizia guvernului permite mobilizarea unor resurse suplimentare, inclusiv din rezervele de stat sau din surse care nu sunt administrate direct de autorități, precum și implicarea unor structuri de intervenție suplimentare.

Alimentarea cu apă, oprită în mai multe localități

Din cauza riscului de contaminare, alimentarea cu apă a fost sistată temporar în mai multe localități din nordul Republicii Moldova. Stația de captare Cosăuți a fost oprită, iar restricțiile afectează inclusiv localități din raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei.

Măsura a fost luată pentru a preveni pătrunderea apei contaminate în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Râul Nistru este una dintre principalele surse de apă pentru Republica Moldova, iar autoritățile încearcă să împiedice deplasarea poluantului către sectoarele din aval. Pentru limitarea poluării au fost instalate bariere și filtre pe râu, iar echipele de intervenție continuă monitorizarea permanentă a calității apei.

România a oferit sprijin autorităților moldovenești, trimițând echipamente de intervenție, inclusiv baraje și materiale absorbante pentru colectarea produselor petroliere.

Poluarea, provocată de un atac rusesc în Ucraina

Criza ecologică a început după un atac cu rachete și drone lansat de Rusia la 7 martie asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernăuți din Ucraina, inclusiv asupra unei hidrocentrale situate pe râul Nistru.

În urma bombardamentelor, uleiuri tehnice și combustibil au ajuns în apă, fiind transportate ulterior de curentul râului spre teritoriul Republicii Moldova.

Primele pete de petrol au fost observate pe 10 martie, în zona de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova, iar analizele ulterioare au confirmat depășiri ale concentrațiilor admise de produse petroliere.

Potrivit estimărilor preliminare, aproximativ 1,5 tone de produse petroliere ar fi ajuns în apele Nistrului. În contextul riscurilor pentru alimentarea cu apă a populației, autoritățile de la Chișinău au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, pentru a primi sprijin tehnic și echipamente specializate pentru limitarea poluării.