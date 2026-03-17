„Resetarea” relațiilor cu China mai are de așteptat. Vizita lui Trump la Beijing, amânată

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că amână o vizită foarte așteptată la Beijing pentru a se întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în contextul în care războiul cu Iranul zguduie politica externă a SUA și întârzie eforturile de a atenua tensiunile dintre cele două cele mai mari economii ale lumii, scrie Reuters.

„Resetăm întâlnirea… Colaborăm cu China. Ei au fost de acord cu asta”, le-a spus Trump reporterilor, în Biroul Oval.

Trump urma să se deplaseze la Beijing în perioada 31 martie – 2 aprilie, pentru prima sa vizită în China din cel de-al doilea mandat, început acum 14 luni. Vizita va avea loc,în schimb, peste aproximativ cinci sau șase săptămâni, a spus Trump.

Amânarea vizitei sporește incertitudinea atât pentru piețe, cât și pentru diplomație, întrucât războiul cu Iranul a cauzat creșterea prețurilor petrolului, amenință transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și accentuează atenția investitorilor asupra securității energetice.

Amânarea va pune, de asemenea, în așteptare discuțiile menite să atenueze tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing cu privire la Taiwan, taxe vamale, procesoare pentru calculatoare, droguri ilegale, pământuri rare și agricultură – fiecare dintre acestea fiind o sursă de tensiuni uneori acide.

Campania lui Trump în Iran a declanșat o serie de consecințe militare și economice și a atras atenția întregii sale administrații.

O vizită fastuoasă, în contradicție cu dificultățile economice ale SUA

Imaginea lui Trump într-o vizită de stat fastuoasă a fost percepută din ce în ce mai mult ca fiind în contradicție cu o economie americană în dificultate și cu repatrierea soldaților americani uciși în Orientul Mijlociu, a declarat o persoană informată cu privire la planificarea întâlnirilor de la Beijing.

Iranul a răspuns la atacurile comune ale SUA și Israelului amenințând că va trage asupra navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Solicitarea lui Trump de asistență din partea aliaților a fost, până acum, respinsă în mare parte. China, care a importat aproximativ 12 milioane de barili de petrol pe zi în primele două luni ale anului 2026, cea mai mare cantitate din lume, nu a răspuns direct la solicitarea președintelui american.

Beijingul nu a anunțat niciodată oficial datele vizitei lui Trump și, de obicei, nu detaliază programul lui Xi cu mult timp în avans.

Pregătirile preliminare pentru întâlnire au inclus discuții săptămâna aceasta la Paris între secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng.

Aceste discuții s-au concentrat pe potențiale achiziții suplimentare de produse agricole americane, inclusiv carne de pasăre, carne de vită și diferite alimente, altele decât soia. De asemenea, s-a discutat despre creșterea fluxului de minerale de pământuri rare controlate în mare parte de China și despre noi abordări pentru gestionarea comerțului și a investițiilor între cele două țări, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

„Diplomația la nivel de șef de stat joacă un rol de neînlocuit în oferirea de orientări strategice pentru relațiile dintre China și SUA”, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, la începutul acestei săptămâni.