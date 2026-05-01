Restaurantele din Dubai micșorează meniurile din cauza prețurilor mari: „Turismul a fost puternic afectat”

Shaw Lash, o bucătărească de la restaurantul mexican „Lila Molino” din Dubai, e aprovizionată cu avionul cu avocado și tomatillo – fructe mici, verzi și acrișoare, un ingredient de bază în bucătăria mexicană și esențiale pentru preparatele sale colorate și picante. Însă acum, conflictul de două luni din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Ormuz fac ca astfel de ingrediente să fie mai greu de procurat și mai scumpe, au povestit Lash și alți bucătari pentru Reuters.

Lash a redus producția, și-a micșorat statul de plată și cumpără deocamdată ingrediente în cantități mai mici – măsuri pe care le consideră temporare. Ea se concentrează pe kiturile sale de fajita pentru preparare acasă, care au avut succes, precum și pe linia sa de produse alimentare.

„Realitatea este că transportul de marfă a devenit mai scump, prețurile la combustibil au crescut, iar Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată”, a declarat Lash pentru Reuters la restaurantul său din cartierul artistic și cultural modern Alserkal Avenue.

„Acest lucru creează într-adevăr o problemă pentru noi în ceea ce privește aprovizionarea”, a mai spus ea.

Bucătarii din orașul strălucitor își adaptează meniurile: unii se orientează spre alimente din regiune sau mai ușor de procurat, alții oferă mai puține preparate. Autoritățile din Dubai au introdus măsuri economice mai ample de sprijin, reduceri de taxe și campanii pentru a încuraja populația să ia masa în oraș.

Și clienții restaurantelor din Dubai s-au redus ca număr

Această tendință reprezintă o provocare pentru piața mai largă a restaurantelor cu servicii complete din Emiratele Arabe Unite, estimată la 9,5 miliarde de dolari anul trecut de firma de cercetare de piață Mordor Intelligence. Înainte de izbucnirea războiului, compania anticipa o creștere de 20%, până la 11,3 miliarde de dolari în acest an.

Însă războiul ar putea schimba calculele. După ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, regiunea Golfului a cunoscut câteva săptămâni de atacuri cu rachete și drone iraniene. Deși un armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie, Strâmtoarea Ormuz – singura cale maritimă de acces către Emiratele Arabe Unite, care importă peste 80% din alimentele consumate – rămâne practic închisă.

Războiul a redus sosirile de turiști în regiune, a afectat numărul cumpărătorilor din centrele comerciale de lux, vânzările de mașini de top și a perturbat activitatea restaurantelor – un pilon al sectorului de agrement și turism în plină expansiune din Dubai, construit atent pe o imagine de opulență și siguranță.

Restaurantele din zonele scumple sunt cele mai afectate

Un sondaj realizat de Juniper Strategy și Global Restaurant Investment Forum a arătat că operatorii din sectorul alimentar din Emirate au raportat o scădere medie a cererii de 27% față de anul trecut. În schimb, costurile furnizorilor au crescut în medie cu 13%, potrivit raportului care a consultat 30 de lideri din industrie între 1 și 8 aprilie, aceștia operând aproximativ 400 de restaurante.

Raportul a mai arătat că locațiile dependente de turiști și districtele de afaceri sunt cele mai afectate, în timp ce restaurantele din zonele rezidențiale au demonstrat o reziliență mai mare și, în unele cazuri, chiar creștere.

Departamentul pentru Economie și Turism din Dubai a declarat într-un comunicat că unii operatori traversează o „perioadă de scădere a fluxului de clienți” și găsesc modalități creative de a răspunde.

„În întreg orașul, restaurantele, bucătarii și platformele se adaptează prin formate noi, oferte țintite și inițiative orientate spre comunitate”, se arată într-un document transmis Reuters.

Ministerul Economiei și Turismului din Emiratele Arabe Unite nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Bucătarii se orientează spre ingrediente locale

Kelvin Cheung, bucătar la restaurantul „Jun’s Dubai”, a declarat pentru Reuters că găsirea unor rute alternative pentru transportul ingredientelor perisabile greu de procurat, precum scoicile norvegiene sau anumite fructe de mare japoneze, a devenit o provocare costisitoare.

„Singura ta opțiune a devenit apoi transportul aerian, ceea ce ne-ar crește costurile cu aproximativ 30–35%”, a spus el, adăugând că a început să folosească pește local în meniu.

Tarifele transportului aerian de marfă au crescut cu până la 70% pe unele rute, deoarece războiul a perturbat livrările de petrol din Golf și a majorat costurile combustibilului pentru avioane. Zborurile către și dinspre Emiratele Arabe Unite revin doar treptat la normal.

„Turismul a fost puternic afectat”, a spus Cheung. „Acel aflux masiv de turiști, care oferă acel impuls suplimentar economiei și cheltuielilor în toate industriile, este ceea ce ne lipsește acum”, a deplâns el.

Cheung a introdus un meniu cu șase feluri la 225 de dirhami (61 de dolari), folosind ingrediente locale. Restaurantul și-a păstrat întreg personalul. Alte localuri urmează să lanseze meniuri fixe la preț redus pentru Săptămâna Restaurantelor, un eveniment organizat mai târziu în cursul acestei luni.

„Eram deja în punctul în care o corecție era inevitabilă”, a declarat pentru Reuters Courtney Brandt, o specialistă în gastronomie care locuiește în regiune din 2007. Aceasta crede că brandurile internaționale – adesea cu bucătari celebri și resurse financiare mai mari – ar putea rezista mai bine, însă creșterea costurilor rămâne o provocare, în pofida sprijinului local.

„Trebuie luate decizii dificile dacă afacerile vor să supraviețuiască”, subliniază ea.

Unele restaurante de fine dining, inclusiv din hotelurile de lux „Atlantis The Palm” de pe insula artificială în formă de palmier din Dubai, au fost închise temporar pentru renovări, fără a invoca războiul. Altele s-au deschis, însă în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Bucătarii Lash și Cheung se așteaptă totuși ca piața să își revină.

„În ultimele săptămâni, mai ales după armistițiu și reluarea cursurilor școlare, am început să observăm o revenire pozitivă a afacerilor și a activității generale în oraș. Există un sentiment că normalitatea revine treptat”, a declarat Cheung pentru Reuters.