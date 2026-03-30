Restaurantele din SUA își schimbă meniurile din cauza taxelor vamale impuse Europei

Anumite mărci de șampanie și vin spumos crémant , care erau până recent nelipsite din meniurile de vin ale restaurantelor americane, sunt pe punctul de a fi eliminate din oferta localurilor deținute de Kent Hospitality Group, cu sediul la New York, spune directorul de vinuri Kristen Goceljak. Taxele vamale le-au făcut prea scumpe, relatează Reuters.

Companii americane precum cea pentru care lucrează Goceljak își rescriu meniurile sau își reaprovizionează rafturile din retail cu opțiuni mai ieftine, ca urmare a taxelor vamale impuse încă de anul trecut asupra importurilor din regiuni producătoare de alcool precum Europa. Situația a fost dezvăluită pentru Reuters de către reprezentanții a cinci lanțuri de restaurante, comercianți sau distribuitori de vin și băuturi spirtoase din SUA.

Nivelul taxelor vamale pentru multe bunuri europene a fost stabilit la 15% în luna august a anului trecut, în cadrul unui acord comercial între SUA și UE. Însă în februarie, un pachet amplu de taxe vamale impuse de președintele Donald Trump, inclusiv asupra Europei, a fost anulat de Curtea Supremă a SUA. Acestea au fost rapid înlocuite cu noi taxe, care au făcut ca multe importuri europene să fie supuse unui supracost de cel puțin 10%.

Goceljak, responsabilă de achiziția vinurilor servite în restaurantele de tip „fine dining”, barurile și cluburile private ale Kent Hospitality Group, a fost surprinsă în februarie când a observat că prețul unei șampanii pe care o cumpăra pentru evenimente private crescuse cu aproximativ 5 dolari pe sticlă la distribuitorul său.

Ea afirmă că o marcă de crémant de la același distribuitor se scumpise cu aproximativ 3 dolari pe sticlă și că un număr tot mai mare de furnizori au notificat-o anul acesta cu privire la majorări de preț de până la 20%.

Goceljak a declarat că intenționează să înlocuiască mărcile de crémant sau șampanie, băuturi care pot fi produse doar în Franța, cu alternative mai ieftine.

„Pur și simplu este prea scump”, a declarat aceasta pentru Reuters, adăugând că situația privește și alte produse de marcă.

Creșterile de prețuri lovesc întâi vinul servit în SUA

Regimul amplu de taxe vamale anunțat de președintele Trump în aprilie 2025, în așa-zisa zi de „Eliberare a Americii”, a avut un impact imediat asupra volumelor masive de alcool expediate către Statele Unite. Exporturile europene de alcool – precum vinuri, băuturi spirtoase și aperitive – către SUA au fost evaluate la aproximativ 9 miliarde de euro (10,4 miliarde de dolari) în 2024, potrivit datelor Eurostat.

Însă mulți producători au amânat majorările de prețuri într-un context în care vânzările de alcool din SUA sunt deja afectate de probleme de accesibilitate, de creșterea alternativelor precum băuturile pe bază de cannabis și de schimbarea obiceiurilor de consum.

Aceștia au expediat stocuri în avans pentru a evita taxele vamale sau au absorbit ei înșiși costurile pentru a menține prețurile stabile, mai ales în perioada crucială a sărbătorilor de la sfârșitul anului (octombrie–decembrie), când vânzările de alcool sunt mai puternice. Însă aceste strategii încep să își atingă limitele.

„Presiunea de a transfera costurile către consumatori este în creștere”, a declarat pentru Reuters Lance Emerson, vicepreședinte senior pentru finanțe comerciale la Republic National Distributing Company, unul dintre cei mai mari distribuitori din SUA. El afirmă că fenomenul este mai pronunțat în cazul vinului, în timp ce producătorii de băuturi spirtoase au o capacitate mai mare de a absorbi taxele vamale în marjele lor comerciale.

Emerson spune că prețurile de pe rafturile magazinelor pentru unele mărci de vin importate au crescut deja cu 5–12% în 2025, iar creșteri mai accentuate din partea altor furnizori sunt așteptate în 2026.

Atât Emerson, cât și Zach Poelma, vicepreședinte senior pentru informații comerciale la un alt distribuitor, afirmă că comercianții și restaurantele fie își ajustează deja meniurile sau stocurile, fie sunt așteptate să facă din ce în ce mai mult acest lucru în cursul acestui an.

Emerson a spus că restaurantele își modifică listele de cocktailuri și vinuri în favoarea unor opțiuni mai ieftine, în timp ce comercianții reduc gama de produse vândute și echilibrează oferta de importuri cu alternative interne.

Poelma, vicepreședinte al Southern Glazer’s Wine and Spirits, a adăugat că restaurantele, barurile și alte localuri ar putea înlocui din ce în ce mai mult vinurile importate cu unele produse pe plan intern.

Sticle de vin francez, FOTO: Telmo Pinto, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Unele mărci americane au avut de câștigat de pe urma taxelor vamale

Poelma mai spune că, în parte datorită acestor scumpiri, volumul vânzărilor de vinuri importate a scăzut cu aproximativ 8% între octombrie și ianuarie, în timp ce vinurile produse în SUA au înregistrat un declin de doar 3% în aceeași perioadă, tendință care s-a menținut și în februarie.

Francis Creighton, directorul general al organizației Wine & Spirits Wholesalers of America, a spus că membrii săi îi ajută pe clienți să își actualizeze listele de vinuri și ofertele de cocktailuri, inclusiv prin oferirea unor alternative autohtone.

Marca de vin din California Josh Cellars a înregistrat o creștere a vânzărilor de 8,3% de la începutul anului până la jumătatea lunii martie, în timp ce categoria vinurilor a scăzut cu 3,6% – un rezultat pe care Dan Kleinman, director de marketing al companiei-mamă Deutsch Family Wine & Spirits, îl atribuie cel puțin parțial taxelor vamale aplicate concurenților de import.

Între timp, Deutsch Family Wines a menținut prețurile atât pentru Josh Cellars, cât și pentru mărcile importate din portofoliul său.

„Zona optimă în America este un pahar de vin de 10–12 dolari”, a spus el, adăugând că, dacă depășești acest nivel, riști să fii scos din meniu, deoarece mulți consumatori nu vor să plătească mai mult.

Un pahar de Cabernet Josh Cellars se vinde la aproximativ 10 dolari.

Chris și Christy Lucchese, proprietarii restaurantului „Wife and the Somm” din Los Angeles, au declarat pentru Reuters că au înlocuit unele vinuri europene din „Lumea Veche” din meniul său „la pahar” cu mărci autohtone.

Ei au constatat însă că anul acesta și prețurile brânzeturilor și cărnurilor europene de marcă pe care le aveau în ofertă au crescut puternic la distribuitori.

„A trebuit să ne orientăm întregul program de brânzeturi și mezeluri către produse exclusiv locale”, au spus ei. În unele cazuri însă, plătesc mai mult pentru variantele americane decât plăteau anterior pentru importurile europene.

