Resturi de dronă, găsite în apropierea unei plaje de pe litoralul românesc. Autoritățile anchetează proveniența rămășițelor

Rămăşiţele unei drone au fost descoperite, miercuri după-amiază, în apa mării, în apropierea unei plaje din Mamaia, iar din primele cercetări rezultă că nu avea elemente pirotehnice, informează Agerpres.

Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a transmis că rămăşiţele au fost ridicate de Garda de Coastă.

„Au fost găsite rămăşiţe dintr-o dronă, fără elemente pirotehnice şi nu prezintă nici un pericol. A fost preluată de către Garda de Coastă şi a fost deschis dosar penal de către Parchetul Curţii de Apel”, a informat prefectul.

Potrivit sursei citate, încă nu există informaţii legate de provenienţa dronei.

Anunțul autorităților vine la trei zile după ce resturi ale unei drone rusești doborâte de apărarea antiaeriană a Ucrainei au ajuns pe teritoriul țării noastre.

Ministerul Apărării anunța, pe 2 august, că „ținta aeriană a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale si de-a lungul brațului Sulina, în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene”.

Resturi de dronă au căzut însă în zona localității tulcene Periprava, la aproximativ 1 kilometru de frontieră, pe un teren agricol. „Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, preciza MApN.