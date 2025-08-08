Rețeaua „Paradigma Muncitorească”. Cum ajung tineri din România să fie coordonați din Rusia pentru a-i lăuda pe Stalin și Kim Jong-un

Trei studenți din Iași coordonează, sub sigla „Comunism Științific”, mai multe canale social media prin care atacă stânga „mic-burgheză” din România (feministă, pro-LGBT, pro-Palestina) și prin care spală dictatori comuniști precum Stalin și Kim Jong-Un, scrie publicația PressOne.

„Comunismul nu e de stânga”. „De ce nu ne unim cu stânga”. „Adevărul Incomod Despre Mișcarea Woke”. Sunt doar câteva dintre titlurile unor postări de Instagram, articole de Telegram și materiale video de pe Youtube publicate în ultimele luni de un colectiv de tineri români și basarabeni intitulat „Comunism Științific”.

„Comunism Științific” face parte dintr-o rețea marxist-leninistă internațională cu origini rusești, „Paradigma Muncitorească”. A fost fondată de Șahban Mammaev, și ucenicul său din Republica Moldova, Pavel Buranov/Filipenco, care au legături cu Partidul Comunist al Federației Ruse, o formațiune care susține în termeni expliciți invazia rusă din Ucraina, mai scrie sursa citată.

Pe lângă propagandă, filiala din România a „Paradigmei Muncitorești” racolează tineri din România și Republica Moldova pentru a fonda un partid comunist cu care vor să ajungă în structurile de putere.

„Pasul către formarea unui partid nu poate fi făcut, însă, până participanții la «cerc» nu-și duc la bun sfârșit inițierea teoretică în tainele «științei marxiste»”, scrie sursa citată.

Primul pas în planul mișcării este formarea „cadrelor” prin studierea temeinică a operelor marxiste. Ulterior, partidul se va uni cu „mișcarea muncitorească” pentru a instaura „dictatura proletariatului”.

Comuniști versus „stângiști”

PressOne notează că grupul format în jurul proiectului „Comunism Științific” este în conflict deschis cu „stângiștii”, etichetă pusă asupra partidelor precum SENS, pe care îi acuză că se concentrează prea mult pe activism și nu pe formarea „cadrelor”.

Aceste fapte duc, în viziunea celor de la „Comunism Științific”, la promovarea cauzelor „mic-burgheze”, „troțkiste” sau „anticomuniste”, cum ar fi drepturile minorităților etnice sau sexuale, schimbările climatice, drepturile femeilor, conflictul din Gaza sau săptămâna de muncă de 4 zile.

Liderul informal al cercului, „Andrei Ursu”, spune că așteaptă cu nerăbdare să conducă clasa muncitoare „în luptă cu burghezia”.

„Noi așteptăm cu nerăbdare să conducem clasa muncitoare în lupta cu burghezia, însă suntem realiști: nu avem persoane suficient de conștiente pentru a îndeplini această sarcină. În chestiunea tacticii și a luptei politice, simpla voință de a acționa nu este suficientă”, spune „Andrei Ursu” într-un amplu text numit „Manifest pentru cerc”.

Cercul este împărțit pe trei grade: „susținători”, candidații și cei cu statutul de membri ai cercului, care pot efectua „cercetări”, produc „teorie” marxistă nouă sau se ocupă de dezvoltarea morală a colectivului.

Liderii cercului încearcă să controleze rutina zilnică a noilor veniți. Acestora li se cere să întocmească un plan de acțiune împărțit pe ore, iar la finalul zilei să prezinte un raport de activitate în care să arăte în ce măsură au respectat planul inițial.

Celor proaspăt intrați în cerc li se spune inclusiv cum să își petreacă timpul liber. Liderii pun accent pe tipul de muzică pe care trebuie să îl asculte aceștia, ei fiind îndemnați să evite genuri muzicale vestice ca rap, rock, metal, indie sau punk și să asculte muzică folclorică din România și Republica Moldova sau muzică din Coreea de Nord.

Cine conduce rețeaua din România

Autorul „manifestului pentru cerc”, „Andrei Ursu”, pe numele său Răzvan-Andrei C., este student al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Acesta s-a mutat la lași după ce a absolvit un liceu privat din București unde taxa anuală de școlarizare depășește 10.000 de euro.

Ilie N. este autorul unui manifest „anti-intersecționalism” publicat tot sub sigla „Comunism Științific” și fața oficială a organizației. El apare în mai multe materiale video disponibile pe Instagram și YouTube, dar și într-un material despre tineri marxiști publicat în decembrie 2024 de youtuberul Vlad Borla – segmentul în care vorbește Ilie se numește „Stalin did nothing wrong” („Stalin nu a greșit cu nimic” – n. red.).

Originar din Republica Moldova, Ilie s-a mutat în România odată cu începerea liceului, unde a luat, doi ani la rând, locul 1 la olimpiada națională de mecanică. Astăzi, tânărul îmbină viața de student în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași cu cea de propagandist marxist-leninist.

Iulian O. este un programator de 23 de ani din Iași, absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din același oraș. „Mă numesc Iulian și sunt captiv în capitalism. Mă pasionează matematica, marxismul și cultura hip-hop”, se descrie tânărul pe unul dintre site-urile sale. Apare și el în câteva clipuri publice postate pe paginile social media ale „Comunism Științific”, iar în grupurile interne se ocupă, printre altele, cu disciplinarea și „psihanalizarea” „elementelor dușmănoase”, un termen specific din retorica perioadei anilor ‘50 .

Mai multe detalii despre legăturile cu Rusia, pe PressOne.