Comisia Europeană anunță o investigație privind ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată în privința ajutorului de stat pe care guvernul de la București vrea să-l acorde Centralei Nucleare de la Cernavodă pentru retehnologizarea Unității 1. CE transmite că „are îndoieli” privind conformitatea ajutorului de stat cu normele UE.

România a notificat Comisia Europeană în luna ianuarie privind intenția de a susține retehnologizarea reactorului, astfel încât acesta să poată funcționa încă 30 de ani, în condițiile în care acesta ar ajunge la sfârșitul duratei sale de viață în 2027.

În ce constă ajutorul de stat

Prin ajutorul de stat, Nuclearelectrica ar putea prelungi durata de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani, ceea ce ar contribui la securitatea energetică a României, cu respectarea obiectivelor de decarbonizare ale UE. Costul retehnologizării este estimat la 3,2 miliarde de euro.

Statul român vrea să susțină retehnologizarea cu patru măsuri, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene:

un grant în valoare de 600 milioane euro;

garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției;

un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, menit să asigure venituri stabile centralei;

un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării.

În urma evaluării preliminare, CE a ajuns la concluzia că proiectul este unul necesar, însă are dubii legate de mecanismul prin care se acordă ajutorul de stat.

„Comisia are îndoieli cu privire la conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat. Din acest motiv, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată”, precizează sursa citate.

Ce urmează să verifice Comisia Europeană

Primul obiectiv al investigației este să stabiliească adecvarea și proporționalitatea ajutorului de stat, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât este necesar.

„Comisia are îndoieli cu privire la faptul că pachetul propus asigură un echilibru adecvat între reducerea riscurilor pentru a crea condiții favorabile pentru investiții și menținerea stimulentelor pentru o conduită eficientă, evitând în același timp transferul excesiv al riscurilor către stat”, susțin oficialii de la Bruxelles.

Apoi CE vrea să verifice dacă ajutorul de stat nu va afecta concurența de pe piața energiei și dacă ajutorul de stat nu va fi transferat către consumatori sau către „anumiți participanți la piață”.

În al treilea, va fi verificată conformitatea cu alte dispoziții ale legislației UE, în special cu principiile care guvernează conceperea schemelor de sprijin sub formă de contracte bidirecționale pentru diferență.

Contractul pentru retehnologizare a fost deja semnat

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, are o capacitate instalată de 700 MWe, iar în cei 27 de ani de operare a livrat în Sistemul Energetic Național 138.388.129 MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, potrivit unor date prezentate de Nuclearelectrica în decembrie 2024.

Contractul „Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă” a fost semnat, la începutul anului 2025, cu o asociere de companii. Consorțiul cu care este semnat contractul este format din canadienii de la Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, italienii de la Ansaldo Nucleare S.p.A si coreenii de la Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.