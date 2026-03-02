„Rețelele fantomă” iraniene și riscul unor represalii în Occident. Avertisment din Bundestag după două atacuri armate în ultimele 24 de ore

Autoritățile din Statele Unite și Canada analizează posibila activare a unor grupări teroriste cu legături iraniene, în urma unor incidente violente soldate cu victime în Texas și Ontario, potrivit Iran International.

„Regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri în trecut că își desfășoară activitățile teroriste dincolo de propriile granițe”, a declarat Marc Henrichmann, expert în securitate și membru al Bundestag-ului, pentru cotidianul german Suddeutsche Zeitung.

Avertismentul său vine în momentul în care autoritățile din SUA și Canada investighează o posibilă activare a unor nuclee operative iraniene, pe fondul ofensivei americano-israeliene asupra Teheranului și al decesului lui Ali Khamenei.

Două atacuri armate au avut loc la scurt timp după confirmarea decesului liderului iranian: cel din Austin, Texas, petrecut duminică dimineața într-un bar din cartierul West Sixth Street, și cel asupra unei săli de sport din Richmond Hill, Ontario.

Anchetă pentru terorism în Texas

Ndiaga Diagne, în vârstă de 53 de ani, un cetățean american originar din Senegal care trăia în Statele Unite, a deschis focul duminică dimineața într-un bar din cartierul West Sixth Street din Austin. Atacul s-a soldat cu doi morți și 14 răniți, suspectul fiind ucis de poliție la fața locului.

În locuința lui Diagne au fost descoperite un steag al Republicii Islamice și fotografii ale liderilor regimului iranian, conform surselor citate de CBS News. În momentul atacului, Diagne purta haine cu referințe islamice și emblema steagului iranian, iar în mașina sa a fost găsit un Coran.

Activitatea sa de pe rețeaua X include un răspuns dat anul trecut ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi. La afirmația oficialului că orice atac asupra Iranului va fi „răsplătit imediat”, Diagne a scris: „Revoluția islamică este eternă și va rămâne până la sfârșitul timpurilor”.

Atac asupra unei săli de sport din Canada

Separat, la câteva ore după anunțarea decesului liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, o sală de box din Richmond Hill, Ontario, condusă de activistul disident iranian-canadian și campionul la categoria semigrea Salar Gholami, a fost lovită de focuri de armă în timpul nopții.

Conform unui videoclip publicat de Gholami, vitrinele clubului prezentau multiple găuri de gloanțe, în timp ce pe geamurile sparte erau afișate steaguri și imagini pro-iraniene. La fața locului au fost identificate marcaje de probă deasupra punctelor de impact.

„Au fost trase 17 focuri de armă la întâmplare asupra sălii, care a fost ciuruită de gloanțe”, a declarat Gholami pentru postul independent Iran International.

Acesta a criticat lipsa de reacție a autorităților de la Ottawa: „Acesta este rezultatul strângerii de mână cu mullahii și al amânării luării de măsuri. Când guvernul canadian le lasă ușa deschisă pentru a intra, acest loc nu va mai fi sigur nici măcar pentru canadieni. Șaptesprezece gloanțe înseamnă că ar fi putut lăsa în urmă 17 cadavre canadiene”.

Măsuri de securitate

În urma atacurilor Israelului asupra Iranului, FBI, sub conducerea directorului Kash Patel, a intensificat supravegherea asupra a ceea ce surse citate de CBS News descriu drept rețele teroriste legate de Hezbollah. Această mobilizare a fost accelerată în zilele care au succedat operațiunile militare din Teheran.

Monitorizarea potențialilor agenți susținuți de Iran pe teritoriul Statelor Unite fusese deja sporită din luna iunie a anului trecut. Măsura a fost luată inițial în contextul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, conflict la care s-au alăturat ulterior și Statele Unite. În prezent, serviciile de informații rămân în alertă pentru a preveni posibile acțiuni de represalii pe teritoriul nord-american.