Rețetă de drob. Ingrediente și mod de preparare drob

Drobul este nelipsit de la masa de Paște. Fie că îl preferați tradițional, făcut din organe de miel, fie că îl preparați din organe din pui, aperitivul va fi unul dintre cele mai apreciate preparate de pe masa de sărbătoare.

Rețetă drob de miel

Dacă vă doriți să puneți pe masă rețeta tradițională de drob, din organe de miel, vă prezentăm rețeta Ginei Bradea.

Ingrediente drob de miel

500 g organe de miel

1 legătură de ceapă verde

50 g smântână groasă

1-2 linguri de ulei

2 ouă crude

2-3 ouă fierte tari

sare

piper

cimbru

1 legătură mică de mărar

1 legătură mică de pătrunjel

Mod de preparare drob de miel

Tăiați mai întâi organele de miel: inima, plâmânii și ficatul și puneți-le la prăjit într-o tigaie cu uleiul deja încins.

După ce s-au călit organele, adăugați ceapa verde deja tocată, un cățel de usturoi și o jumătate de frunză de dafin pentu o aromă mai complexă. Mai lăsați-le să se gătească, dar aveți grijă să amestecați des. Adăugați o linguriță de sare, puțin piper și cimbru. În momentul în care scade sosul din tigaie și carnea nu mai lasă lichid, luați compoziția din tigaie și așteptați să se răcească.

După ce s-au răcit, dați organele prin blender. Adăugați apoi smântâna și verdeața tocată mărunt. Amestecați totul și apoi gustați și mai puneți sare și piper, dacă e nevoie.

Luați ouăle crude și le bateți puțin cu o furculiță și le adăugați peste compoziție până se omogenizează.

Pentru coacerea drobului, folosiți o tavă de chec pe care o tapetați cu hârtie de copt. Adăugați jumătate din cantitate în tavă și nivelați. Acum trebuie puse ouăle fierte – fie întregi, fie tăiate în jumătate, în mijlocul compoziției deja turnată în tavă. Apoi turnați și restul compoziției și nivelăm.

Puneți tava la cuptor la o temperatură de 200 de grade Celsius, pentru 30-40 de minute, foc sus-jos la cuptorul electric sau foc mediu spre mare la cuptoarele pe gaz.

Primele 10 minute acoperiți drobul cu folie de aluminiu, ca să nu se ardă deasupra, apoi scoateți folia și lăsați să se rumenească frumos până la o culoare aurie.

Rețetă drob de pui

Pentru persoanele cărora nu le place gustul de miel sau vor să încerce drobul de pui, vă propunem rețeta de drob de pui de la bucataras.ro, care se prepară din piept de pui și ficăței de pui.

Ingrediente drob de pui

500 gr ficat de pui

un piept de pui

5 ouă

o ceapă

un cățel usturoi

două linguri grăsime de pasăre

condimente pentru pui

piper

sare

o legătură mărar

o legătură pătrunjel

Mod de preparare drob de pui

Puneți ficățeii și pieptul de pui la fiert în apă cu sare, aproximativ 30 de minute. După ce se fierb, lăsați-le la răcit. Apoi, tocați-le mărunt sau le puteți da prin mașina de tocat carne.

Peste carne adăugați cele cinci ouă deja bătute, verdeața tocată mărunt, ceapa calită împreună cu usturoiul – călite în două linguri de grăsime – condimentele, sare și piper după gust.

Luați compoziția, o turnați într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o băgați la cuptorul preîncâlzit la 200 de grade pentru aproximativ o oră.