Rețeta de varză murată dintr-o comună din Timiș perfectă pentru aceste zile. Doamna Emilia folosește un fruct care dă un gust apare

Se apropie sârbătoarea de Sfântul Dumitru, e vremea când în gospodării se pune varza murată în butoaie. O gospodină din comuna Coșteiu de Sus, judeţul Timiş, Emilia Popa, le-a prezentat anii trecuți jurnaliștilor de la Agerpres rețeta sa de varză murată.

Varza murată e una dintre murăturile cele mai apreciate de români. Fie că e folosită la sarmale, în special în preajma sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou sau de Paște, fie pentru zeama de varză, moarea cum se spune în Ardeal sau pur și simplu ca acritură pentru celelalte mâncăruri, varza murată e binevenită cu orice ocazie.

Rețeta de varză murată a doamnei Emilia

„La varză facem un dop, o aşez în butoi cu crengi de mărar, cimbru, foi de dafin, piper, câte un cocean – doi de porumb, mama punea şi un măr, dar mie îmi place să pun gutuie, pentru că rămâne moarea galbenă şi frumoasă şi are un gust aparte. Apoi pun sare şi după 24 de ore pun un amestec de o lingură de sare la litrul de apă, pe care le amestec până se topeşte sarea. Apoi torn peste ea, acopăr cu scânduri de lemn, peste care pun o piatră şi închid butoiul. Am mai pus în cămară şi alte murături de conopidă, castraveţi, gogonele, gogoşari, de toate”, a povestit doamna Emilia.

