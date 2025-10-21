Rețeta de varză murată atipică folosită an de an într-o comună din România. „Pe fundul butoiului, depinde de cantitate, voi pune doi știuleți de porumb”. Ingredientul magic este însă altul

O parte dintre locuitorii comunei Colți din județul Buzău își pregătesc conservele pentru iarnă, gogonele și varză murată, cu apă sărată din izvoarele naturale din zonă sau dintr-o baltă salină din comuna Pârscov. Pentru prepararea saramurii folosind 10 litri de apă dulce pentru diluarea unui singur litru de apă sărată, scrie Agerpres.

Comuna Colți, aflată pe Valea Sibiciului, este recunoscută pentru comorile din adâncuri, depozitele de chihlimbar, o ‘piatră magică’ ale cărei nuanțe sunt de culoarea focului. Dealurile împrejmuite de păduri mai ascund, printre alte bogății, izvoare de apă sărată pe care localnicii o folosesc pentru prepararea sau conservarea alimentelor. Atunci când ploile abundente fac imposibilă colectarea apelor sărate din izvoare, își procură saramura naturală dintr-o baltă alimentată din subteran, aflată pe raza comuna Pârscov.

‘Apa este foarte sărată, vin oameni din zonă care mai știu cum se pun cu saramură murăturile, varza, carnea sau brânza. Se diluează cu apă, nu se poate consuma în starea aceasta. Mai sus, la vreo kilometru și jumătate, se văd malurile de sare. Aici, la Pârscov și la Colți, cam toți bătrânii o folosesc. Este mai bună decât sarea pentru că ține mai bine la conservarea produselor. Ciobanii vin și iau cu butoaiele și pun brânza în saramură, bineînțeles îndoită cu apă sau cu zer, pentru că stă foarte bine și, fiind naturală, este mai sănătoasă. Dacă ne raportăm la preț, nu este așa de scumpă sarea din comerț, dar este vorba de calitatea apei, noi care am mai prins generațiile trecute ne-am obișnuit cu apa asta, cu modul acesta de pregătire și cu apa foarte sărată. Este ocnă. Spre exemplu, carnea pentru iarnă după ce tranșăm porcul, scufundăm carnea într-un vas cu saramură din aceasta nediluată, 4-7 minute, nu mai mult, pentru că nu o mai mănânci după aceea. Are un gust deosebit față de sarea de masă, sigur mai conține și alte minerale și are un gust natural de sare’, a declarat, pentru AGERPRES, Ciprian Ionuț Chiriac, localnic din comunei Colți.

Rețeta de varză murată

Luna octombrie este propice pentru conservarea verzei. Este aleasă cu griji astfel încât să fie fragedă, pentru a se mura cât mai repede și să nu fie afectată de dăunători. Ulterior, varza este pusă la murat în saramura, preparată din 10 litri de apă dulce și un litru de apă sărată, provenită din izvoarele naturale.

‘În primul rând, trebuie să alegem varza. Trebuie să fie o varză cu foi cât mai subțiri și mai așezată. Pe fundul butoiului, depinde de cantitate, voi pune doi știuleți de porumb, două gutui parfumate și mărar. Curățăm primele foi și coceanul verzei îl vom despica pentru a intra saramura mai ușor. Varza, gogonelele se pun în octombrie, noiembrie să se acrească până de Crăciun când facem sărmăluțele. Mai pun o varză roșie să coloreze puțin zeama. Ingredientul principal este apa sărată. Se folosește apa sărată și este foarte bună pentru murături. Este o sare naturală și avem încredere că, cu această saramură, murăturile vor rezista. Eu rețeta asta am văzut-o de la bunicul, a pus mama și, în continuare, la fel și eu. Sunt locuri unde iese din pământ. O putem aduce chiar din timpul verii, o punem să limpezească și o folosim, dar aceasta este deja limpede, cea de la Pârscov, dar avem și la Colți. Este foarte concentrată. Folosim cam un litru de apă sărată la 10 litri de apă dulce’, a precizat, pentru AGERPRES, păstrătoare a tradiției, Maria Rădulea.

Bună și la carne și brânză

Ea spune că lichidul este atât de sărat încât este folosit nu doar pentru conservarea unor legume, ci și pentru prepararea brânzeturilor și a cărnii.

‘Se folosește în concentrație mare pentru brânză. La carne o punem cu moderație. Se pune carnea, saramură, se lasă până carnea își ia sarea, după care se scoate la afumat. Se lasă puțin la scurs, după care se pune la afumat. Această sare se folosește la produsele care necesită concentrarea cu ajutorul sării. Varză, gogonele, carne, brânză. Aș înlocui această apă sărată cu sare într-un caz de extremă dacă nu pot să ajung după saramură. Varza o să o avem murată într-o lună jumătate. O vânturăm și va ieși gustoasă, mai ales că am ales o varză cu foaia subțire și se murează mai repede’, a mai precizat localnica.

Mânzălești este o altă comună din județ recunoscută pentru resursele naturale de sare în care localnicii folosesc saramura din pământ pentru conservarea gogonelelor