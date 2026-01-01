Revelion 2026. Ce program TV au ales românii. Topul audiențelor TV

Milioane de români au petrecut noaptea de Revelion în fața televizoarelor. Datele publicate de Paginademedia.ro arată cine a dominat audiențele în noaptea dintre ani și cum s-a împărțit atenția telespectatorilor între principalele televiziuni.

Pro TV a fost și în acest an cea mai urmărită televiziune în noaptea de Revelion, scrie Paginademedia.ro. Programul special „Protevelion”, prezentat de cântăreața Raluka și Pavel Bartoș, a atras aproape două milioane de telespectatori în fiecare minut, la nivel național, în intervalul orar 20:00-02:00.

Pe locul al doilea s-a clasat Antena 1, cu „Revelionul cel nebun”, urmărit de aproximativ 1,5 milioane de români pe minut.

Topul televiziunilor, la nivel național

Clasamentul preferințelor telespectatorilor în noaptea de Revelion a fost completat de România TV, cu „SuperRevelionul”, urmată de Antena Stars și Realitatea Plus.

Potrivit sursei citate, România TV a mizat și anul acesta pe un format cu burtiere precum „La miezul nopţii: marii artişti, surpriză gigantică” sau „Intrare de senzaţie în 2026, moment uimitor”.

O evoluție pozitivă a avut Antena Stars, care a urcat pe locul patru, depășind Realitatea Plus și înregistrând una dintre puținele creșteri față de anul trecut.

TVR 1, rezultate mai bune decât în 2025

De remarcat și performanța TVR 1, care, cu Dan Badea prezentator, a obținut rezultate mai bune decât la Revelionul precedent, atât ca poziție în clasament (locul 6), cât și ca număr de telespectatori.

Tot în top 10 a intrat și Happy Channel, potrivit datelor de audiență.

Cum au arătat audiențele în mediul urban

În orașe, Pro TV a fost singura televiziune care a depășit un milion de telespectatori, fiind urmată de Antena 1, la o distanță de aproximativ 200.000 de persoane.

După România TV, în topul urban s-au mai clasat Antena Stars și Realitatea Plus. TVR 1 a avut și aici o creștere, apropiindu-se de pragul de 100.000 de telespectatori.

În schimb, Kanal D a ieșit din top 10, după ce anul trecut ocupa locul cinci.

Publicul comercial: Pro TV, cotă de piață de aproape 37%

Pe segmentul comercial (21-54 de ani, național ABCD), Pro TV a avut o cotă de piață de aproape 37%, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre telespectatorii aflați în fața televizoarelor urmăreau Protevelionul.

Împreună, Pro TV și Antena 1 au concentrat aproximativ 65% din acest public, potrivit Paginademedia.ro.

Audiențe similare cu Revelionul 2025

Datele arată că audiențele din 2026 sunt apropiate de cele din anul precedent. Și în 2025, Pro TV a fost lider detașat, cu o medie de peste 2,1 milioane de telespectatori pe minut, urmat de Antena 1.

Diferențele semnificative apar mai ales în zona televiziunilor de știri și a canalelor secundare, unde clasamentul a suferit modificări de la un an la altul.