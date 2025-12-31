Revelion 2026: unde poți petrece în aer liber, în București și marile orașe din țară

Petrecerile de Revelion pot avea loc și în aer liber, iar cei care își doresc să petreacă momentul intrării în anul 2026 afară pot alege să se alăture evenimentelor organizate atât în București, cât și în țară, de autoritățile locale. În noaptea dintre ani, pe scenele din țară vor urca artiști precum Smiley, Alex Velea, trupa IRIS, VUNK, Laura Lavric și alții.

Revelion 2026: unde poți petrece în aer liber în București

Bucureștenii care vor să petreacă în aer liber noaptea dintre ani au ca variantă evenimentul organizat de Primăria Sectorului 3 în Piața Alba Iulia din București.

Primăria a plătit aproximativ 500.000 de euro pentru organziarea Târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia, „Winter Wonderland”, conform Buletin de București.

Evenimentul în aer liber începe de la ora 19:00 și vor urca pe scenă mai mulți artiști, precum AZUR, 3 Sud Est, Spitalul de Urgență, Arsenium (ex O-Zone) și IRIS. Miezul nopții va fi întâmpinat cu artificii.

Revelion 2026: Unde pot petrece în aer liber oamenii din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca organizează o petrecere în aer liber cu ocazia acestui Revelion în Piața Unirii.

Programul ultimei zile a anului 2025 va fi deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, care urcă pe scena din Piața Unirii la ora 22:00, urmat de trupa Hara la ora 23:00. La ora 00:00, în Piața Unirii va avea loc un impresionant spectacol de drone și lumini care va marca trecerea în Noul An. Concertele continuă cu Score Band de la 00:15, conform autorităților locale.

„Sărbătorile sunt despre a fi împreună, iar cel mai frumos cadou rămâne timpul petrecut alături de cei dragi. Vă așteptăm să trăim această trecere în Noul An într-o atmosferă caldă, de sărbătoare”, a transmis primarul Emil Boc.

Revelion 2026: Unde are loc petrecerea în aer liber de la Brașov cu DJ-ii Kiss FM

Și la Brașov oamenii pot petrece în aer liber, în Piața Sfatului, de la ora 19:30. Muzica va fi asigurată de DJ-ii Kiss FM, conform brasov.net.

Programul serii este următorul:

19.30, cu muzică grecească interpretată de Christian Juncu și Cosmin Marghele;

19.45 DJ Claudiu Albu

21.00 DJ ALTOO

22.30 – 1.00, DJ Adrian Șaguna

Gazdă (MC): DJ YAANG.

La miezul nopții, organizatorii au pregătit „un spectacol de lasere memorabil”.

Revelion 2026: La Iași petrecerea în aer liber are loc în Piața Palatului Culturii

Primăria Iași organizează împreună cu Ateneul Național din Iași o petrecere în aer liber de Revelion 2026 în Piața Palatului Culturii. Programul începe de la ora 18:30, cu „Revelionul Copiiilor”, conform Ziarului de Iași.

Ulterior, de la ora 20:00, vor urca pe scenă artiști precum Laura Lavric, Constantin Bahrin, Ștefan Pintilie și Constantin Florescu. De la ora 22:00, pe scenă vor urca DJ Johnny W, Spike și trupa Vunk.

De la miezul nopții, organizatorii promit și un spectacol de efecte vizuale, cu lasere și show de drone.

Revelion 2026: În Craiova centrul orașului se tranformă într-o petrecere în aer liber

Craiovenii sunt invitați să întâmpine Noul An în centrul orașului, pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate, cu muzică live, DJ consacrați și un spectacol care va marca începutul anului 2026, conform autorităților locale.

Primii artiști care vor urca pe scenă sunt DJ Emil Safta, Manuel Riva și Alex Velea. Craiova sărbătorește astfel 550 de ani împliniți în 2025 de la prima atestare documentară a orașului.

Trecerea dintre ani va fi marcată printr-un spectacol piromuzical, care va lumina cerul Craiovei. Iar petrecerea va continua după focurile de artificii cu DJ Emil Safta, care va menține atmosfera de sărbătoare și va încheia noaptea de Revelion într-un ritm alert, promit reprezentanții Primăriei Craiova.

Revelion 2026: Unde poți petrece în aer liber noaptea dintre ani dacă ești în Constanța

La Constanța petrecerea în aer liber de Revelion 2026 va fi organizată în Parcarea de la Sala Sporturilor. Distracția va începe de la ora 21:30, anunță organizatorii.

Programul este următorul:

DJ Pierre D’Vară încălzește atmosfera între 21:30 – 23:00, cu beat-uri care te pun în mișcare și te pregătesc pentru marea trecere în noul an.

De la 23:00 la 00:00, pe scenă urcă Smiley, cu hituri care adună mii de voci într-un singur refren și transformă ultimele minute din 2025 într-un moment memorabil.

După miezul nopții, distracția continuă cu Lucian Colareza, care va menține energia la cote maxime.

Noaptea va fi completată de spectacole impresionante de lasere și lumini, ploi de confetti și o atmosferă electrizantă, perfectă pentru un nou început plin de speranță și bucurie, precizează Primăria Constanța.