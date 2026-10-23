REVIEW iPhone 18 Pro Max: Apple a făcut un telefon mai bun, dar am câteva nedumeriri

După ce am folosit iPhone-ul timp de o lună exact așa cum folosesc de obicei propriul telefon, dar am și testat elementele noi aduse de acest model, am câteva concluzii despre punctele sale forte, dar și despre anumite aspecte care m-au dezamăgit. Dincolo de orice, încerc un răspuns la întrebarea esențială: merită să faci un upgrade?

Noul iPhone a ajuns în mâinile mele după ce în ultimii aproape patru ani am folosit un iPhone 14 Plus. Chiar dacă în ultimii ani îmbunătățirile de la o generație de telefoane la alta par mai degrabă incrementale, cred că patru ani e timp suficient pentru a observa niște diferențe destul de substanțiale. Poate chiar destul de substanțiale încât să te facă să cumperi un telefon nou.

iPhone 18 Pro Max este unul dintre cele mai performante telefoane de pe piață, cu o autonomie excelentă, un ecran foarte bun și camere care oferă mai mult control asupra fotografiilor și filmărilor. Dar, după o lună de utilizare, am rămas cu o întrebare: cât de mult contează aceste îmbunătățiri în viața de zi cu zi?

Design-ul noului iPhone: poveste familiară

Când vine vorba de aspectul telefonului, știm deja la ce să ne așteptăm de la Apple: vorbim de un telefon cu un aspect premium, o construcție solidă și un design imediat recognoscibil. E, evident, un produs de calitate, însă trebuie menționat că Apple nu mai inovează de mult când vine vorba de aspectul telefoanelor sale.

Aș zice că ultima schimbare majoră când vine vorba de design a fost înlăturarea butonului (în 2017!) și de atunci avem, în mare parte, cam același iPhone ca aspect. Nu că ar fi neapărat ceva rău, personal mi se pare că e un telefon care arată foarte bine, numai că parcă, din când în când, nu strică și mai mult curaj.

Cu un ecran de 6,9 inci, iPhone 18 Pro Max e un dispozitiv excelent pentru consumarea de conținut în general (de la citit la urmărit videoclipuri), dar și util dacă editezi fotografii. Totuși, un ecran mare vine, fără îndoială, și cu anumite compromisuri.

Telefonul are 249 de grame și se simte destul de greu în mână. Să încerci să-l folosești cu o singură mână e o adevărată provocare și nu e neapărat comod nici după ce te-ai obișnuit. Ba chiar riști să rămâi cu mici șanțuri pe degetele pe care le folosești ca să îl susții după o utilizare mai lungă. Poate Apple vrea să ne facă mai subtil să stăm mai puțin pe telefon. Însă, dincolo de toate, e ceva ce trebuie să ne asumăm dacă vrem cel mai mare ecran din gamă: trebuie să acceptăm și un telefon voluminos, care e uneori greu și de băgat în buzunar.

O schimbare destul de utilă, cred, e reducerea dimensiunii Dynamic Island. Acel decupaj din partea de sus ocupă acum mai puțin spațiu și în același timp poate să afișeze până la trei activități live (în mod enervant, îmi amintea constant scorul cu care pierdea Manchester United). Nu e o modificare revoluționară, dar e o mică îmbunătățire care poate conta: îți eliberează spațiu vizual și zona devine mai practică.

Per total, iPhone 18 Pro Max arată și se simte ca un produs de calitate, dar nu inovează deloc când vine vorba de design. E un telefon mare, greu și plictisitor (în sens bun sau rău, asta decide fiecare). Dacă vrei un telefon comod și discret, greutatea chiar poate fi un dezavantaj important. Eu știu destule persoane care încă preferă iPhone-ul mini.

Dacă preferi, în schimb, un ecran mare și ești dispus să accepți acest compromis pentru autonomie și performanță, construcția sa are sens.

Bateria, unul dintre punctele forte

Dacă există un capitol la care iPhone 18 Pro Max reușește să impresioneze, acesta este autonomia. Apple a mărit capacitatea bateriei, iar eficiența noului procesor A20 Pro contribuie la un consum mai bine gestionat.

Asta ne aduce un telefon pe care te poți baza pe parcursul unei zile întregi de utilizare intensă și care, în condiții mai moderate, poate ajunge fără prea mari emoții și în a doua zi. Personal, am observat că bateria ține fără probleme peste 24 de ore cu o utilizare obișnuită, fără să îl forțez prin editare video intensă sau jocuri video. Dacă tot ce faci e să stai pe rețele sociale, să folosești browserul ca să intri pe diverse site-uri, să te uiți la videoclipuri pe YouTube, să asculți muzică etc., poți să îl utilizezi fără probleme peste 24 de ore. În toate aceste zile am avut peste 7-8 ore de screen time.

Testele independente profesioniste confirmă această impresie. Tom’s Guide a măsurat o autonomie medie de 18 ore și 27 de minute într-un test de navigare continuă pe internet prin 5G, cu luminozitatea ecranului setată la 150 de niți. Este un rezultat foarte bun, deși îmbunătățirea față de iPhone 17 Pro Max, care a rezistat 17 ore și 54 de minute în același test, nu e neapărat uriașă. GSMArena a obținut un rezultat de 19 ore și 20 de minute în propriul test de utilizare activă, peste cele 17 ore și 58 de minute înregistrate de generația precedentă. Valorile nu sunt direct comparabile, fiindcă publicațiile folosesc metodologii diferite, însă ambele teste indică o autonomie foarte bună și o îmbunătățire față de generația precedentă.

Bateria ține mult, dar se și încarcă repede. În medie, la încărcarea cu fir, am observat că în 30 de minute reușește să ajungă de la 3-5% la 75-80%, ceea ce e o performanță excelentă.

Camerele oferă mai mult control, dar cât de mult contează pentru majoritatea oamenilor?

Dacă există un capitol în care un telefon de top trebuie să-și justifice prețul, acesta este cel al camerelor. Și aici telefoanele din ultimii ani au găsit cu greu îmbunătățiri „revoluționare” și au mers mai degrabă pe mici upgrade-uri.

iPhone 18 Pro Max vine cu un sistem foto format din trei camere de 48 MP: una principală, una ultra-wide și un teleobiectiv. Pe hârtie, specificațiile arată bine (principală cu diafragmă variabilă f/1,48–f/4,0, ultra-wide cu câmp vizual de 120° și teleobiectiv cu zoom optic 4x, echivalent 100 mm). Cu o singură mențiune: vorbim, practic, de aceleași camere ca cele de la 17 Pro Max.

Așadar, ce e nou? Una dintre cele mai importante noutăți este camera principală cu diafragmă variabilă. Diafragma controlează câtă lumină ajunge la senzor și influențează profunzimea de câmp, adică felul în care subiectul fotografiat se separă de fundal. Pe noul iPhone, aceasta poate trece între valorile f/1,48 și f/4,0: oferă mai mult control asupra felului în care fotografiezi. O diafragmă mai deschisă poate să te ajute în condiții de lumină slabă și poate să accentueze separarea dintre subiect și fundal, în timp ce una mai închisă poate să păstreze mai multe elemente în focus.

Cele patru fotografii de mai sus sunt făcute la f/1.48, f/1.8, f/2.8 și f/4.0. Dacă ești atent, se observă cum diafragma a influențat profunzimea de câmp și cum e redată scena. În prima variantă, la f/1.48, subiectul se detașează cel mai clar de fundal, accentul e pus pe ceașca de cafea și pe modelul din spuma de lapte, iar paharul din spate e destul de încețoșat. În schimb, la f/4, vedem o claritate mai extinsă și toate obiectele de pe masă sunt evidențiate aproape similar. Diferențele nu sunt dramatice și le observi doar dacă te uiți foarte atent sau ai deja ochiul format, fiind pasionat de fotografie.

Apple a introdus și un set de comenzi manuale, numite Pro Controls, care îți permit să ajustezi timpul de expunere și balansul de alb direct din aplicația de cameră. Practic, prin timpul de expunere poți controla cât timp senzorul captează lumina, lucru util dacă vrei să surprinzi mai clar un subiect în mișcare sau, dimpotrivă, să obții efecte de mișcare, precum luminile mașinilor noaptea. Balansul de alb te ajută să corectezi tonurile de culoare în funcție de lumină, astfel încât o fotografie făcută într-o încăpere cu becuri calde să nu aibă o tentă prea galbenă, de exemplu.

Pentru comparație, mai sus, avem două fotografii făcute în interiorul unei cafenele, prima cu balansul de alb automat al camerei, iar a doua cu setarea Tungsten, care neutralizează cât de cât lumina mai gălbuie de la bec. Din nou, diferențele nu sunt remarcabile și vor fi sesizate doar de cei pasionați.

Ai și o histogramă, adică un grafic care te ajută să vezi cum sunt distribuite zonele luminoase și întunecate ale imaginii și să verifici expunerea înainte să faci fotografia.

În plus, poți să personalizezi interfața astfel încât comenzile pe care le folosești cel mai des să fie mai ușor de accesat. Sunt funcții care existau deja în diverse aplicații foto pentru iPhone, dar acum sunt integrate în aplicația nativă.

Având în vedere cum folosesc majoritatea oamenilor camerele de pe telefoane, aceste elemente nu vor face nicio diferență sesizabilă și am mari îndoieli că ele vor fi folosite de prea multe persoane. Însă dacă ești cu adevărat pasionat de fotografie, cu siguranță le vei aprecia. Intră la categoria „nice to have”, dar nu sunt esențiale.

Photographic Styles

O altă schimbare ține de Photographic Styles, instrumentele prin care poți modifica aspectul fotografiilor direct din telefon. Sunt, practic, niște filtre pe care le poți pune înainte să faci poza.

Pe lângă ajustările de ton și culoare, acum poți controla mai fin textura și granulația imaginii, ceea ce te va ajuta să obții fotografii mai apropiate de cele pe film. Avantajul este că poți personaliza mai mult rezultatul fără să fie nevoie să editezi ulterior fotografia într-o aplicație separată. Iar dacă te răzgândești, poți ajusta sau elimina efectele aplicate.

Sunt niște filtre care chiar arată bine, din punctul meu de vedere, și cred că asta e noutatea cea mai relevantă pentru cele mai multe persoane. Încă un update drăguț, care îmi place, dar nu neapărat ceva revoluționar. Puteți vedea în fotografiile de mai jos câteva exemple de filtre.

Apple a adăugat și Smart Focus Tracking, atât când fotografiezi, cât și când filmezi, o funcție care folosește inteligența artificială pentru a urmări un subiect și a menține focalizarea asupra lui, inclusiv atunci când iese temporar din cadru și revine.

Când vine vorba de filmat, camera de la iPhone rămâne în continuare una dintre cele mai solide de pe piață, ceea ce nu cred că e o noutate pentru nimeni. Și aici avem câteva mici noutăți.

În primul rând, poți filma în Dolby Vision 4K la până la 120 de cadre pe secundă, ceea ce îți permite să obții imagini în slow motion la o rezoluție foarte bună. Modul Cinematic, care estompează fundalul și îți permite să treci cu focalizarea de la un subiect la altul, suportă acum rezoluție 4K la 60 de cadre pe secundă. În plus, poți aplica efectele Cinematic și după ce ai filmat.

Camerele sunt în continuare printre punctele forte ale iPhone-ului, fără îndoială, însă îmbunătățirile față de generația precedentă sunt marginale și nesemnificative pentru majoritatea celor care le vor folosi. Noutățile din acest an oferă mai mult control și flexibilitate, dar asta contează mai mult pentru cei pasionați sau profesioniști.

Ecranul: mare, luminos și excelent pentru consum de conținut

E greu să găsești probleme la ecran, cum te-ai și aștepta de altfel la un vârf de gamă lansat în 2026.

Avem un panou OLED Super Retina XDR de 6,9 inci, cu o rezoluție de 2868 × 1320 pixeli, care afișează imagini clare, culori bogate și un contrast excelent.

Luminozitatea e un atuu semnificativ. Apple vorbește despre o valoare maximă de 3.000 de niți în exterior, ceea ce se simte: ecranul se vede foarte bine chiar și în bătaia puternică a soarelui.

Un alt avantaj este tehnologia ProMotion, care aduce cu ea o rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz. Personal, venind de la iPhone 14 Plus, care are un ecran de 60 Hz, am observat diferența: totul se mișcă impecabil, iar derularea paginilor și navigarea prin aplicații sunt mai fluide.

Per total, ecranul noului iPhone 18 Pro Max este greu de criticat: este mare, luminos, foarte clar și suficient de versatil pentru aproape orice scenariu de folosire. Totuși, trebuie menționat că, dacă ai deja un iPhone Pro dintr-o generație recentă, nu te aștepta ca afișajul să fie, de unul singur, un motiv suficient pentru upgrade.

Hardware, performanță și încălzire: greu de încins

Cei de la Apple insistă pe procesorul A20 Pro și e de înțeles de ce: chiar aduce un salt de putere față de generația anterioară, mai ales când vine vorba de sarcinile care pot să fie mai solicitante. În Geekbench 6, iPhone 18 Pro Max a obținut aproximativ 4.741 de puncte în testul single-core și 12.789 în multi-core, cu circa 22%, respectiv 28% peste iPhone 17 Pro Max. Diferența este și mai mare în anumite teste grafice: în 3DMark Solar Bay Unlimited, noul model a obținut un scor cu aproximativ 46% mai mare.

În viața de zi cu zi, asta se traduce într-un telefon care merge impecabil, însă, realist vorbind, cam orice telefon nou merge așa. Sigur că Apple se laudă mereu cu noul procesor și, obiectiv vorbind, performanțele sunt mai bune (ar fi culmea să nu fie), însă diferențele sunt insesizabile pentru majoritatea oamenilor.

Puterea procesorului se va observa doar dacă ești cu adevărat un utilizator intens, adică vei face gaming prelungit, filmare/editare video, live streaming etc.

Mai relevant ar putea să fie însă faptul că Apple a reproiectat sistemul de răcire și a introdus o cameră de vapori cu o suprafață de trei ori mai mare decât cea din generația precedentă. Mai mult, a schimbat și arhitectura internă a cipului A20 Pro și a plasat procesorul și memoria unul lângă celălalt, ca să faciliteze astfel transferul căldurii către sistemul de răcire.

Rezultatul e că telefonul se încălzește mai puțin decât generația anterioară în timpul sesiunilor mai lungi de utilizare, iar atunci când temperatura crește, căldura se distribuie mai uniform pe carcasă și se disipează mai repede. În utilizarea mea de zi cu zi nu am observat ca telefonul să se încingă în niciun moment, indiferent de cât de intens îl foloseam.

Din nou, pentru cine folosește telefonul mai ales pentru rețele sociale, poze, filmări, browsing și consum de conținut video, diferența față de un model mai vechi poate fi insesizabilă.

Apple Intelligence e bun, dar nu un motiv de upgrade. Mai așteptăm pentru Siri AI

Dacă în ultimii ani noile telefoane au adus în general îmbunătățiri destul de subtile, s-ar putea ca acest lucru să se schimbe în curând. Acum avem inteligența artificială și o avem peste tot. Toate marile companii tech ne bagă pe gât zi și noapte noi funcții AI în cam orice ne-am putea imagina și telefoanele nu aveau cum să lipsească de aici. Așadar, toate modelele noi de telefoane marșează pe ce funcții noi AI pot aduce și noul iPhone nu face neapărat excepție prin noul Siri AI.

Trebuie ținut cont însă că acest accent pus pe AI și la telefoane vine într-un context în care lumea deja e suprasaturată ca totul să fie AI și în același timp o bună parte din oameni au devenit foarte sceptici față de inteligența artificială în general, mai ales având în vedere cât de mulți experți ne spun direct cât de periculoasă poate fi.

Ca răspuns, Apple a încercat să promoveze Apple Intelligence ca pe un tool în viața de zi cu zi, departe de ideea de supercomputer atotputernic care apare tot mai des în imaginea colectivă când vine vorba de AI.

În practică, Apple Intelligence înseamnă mai degrabă un set de instrumente presărate prin aplicațiile pe care le folosești deja. Poți cere ajutor la rescrierea, corectarea sau rezumarea unui text, poți genera imagini și emoji personalizate cu Image Playground și Genmoji sau poți folosi funcții AI pentru editarea fotografiilor.

În Photos, de exemplu, instrumentul Clean Up poate să elimine obiecte din poze, iar alte funcții te lasă să extinzi cadrul sau să ajustezi perspectiva unei imagini. Există și instrumente care te ajută să-ți gestionezi notificările, să faci un rezumat al mesajelor primite sau să scrii niște răspunsuri rapide. Ideea Apple este ca inteligența artificială să te ajute în sarcini mici și concrete, fără să fie nevoie să schimbi aplicația sau felul în care lucrezi.

Noul Siri ar trebui să ducă această idee mai departe. În loc să fie un asistent care se descurcă binișor doar cu anumite comenzi simple, Siri AI este conceput să înțeleagă mai bine limbajul natural, să păstreze contextul unei conversații și să țină cont de informații personale relevante, cum ar fi evenimentele din calendar sau detaliile din mesaje. Apple a promis și că asistentul va putea înțelege ce apare pe ecran și va putea executa acțiuni între aplicații. De exemplu, în loc să cauți manual o adresă într-un mesaj, să deschizi calendarul și să creezi un eveniment, ai putea să-i ceri lui Siri să facă toate astea pentru tine. Da, e încă un agent AI, după Muse de la Meta și Dots de la OpenAI. Și încă unul care nu e, deocamdată, disponibil în UE, din cauza reglementărilor blocului european. În acest moment, nu există informații cu privire la o eventuală lansare și în UE.

Trebuie reținut, totuși, că Apple Intelligence nu este o exclusivitate a noilor iPhone-uri. Funcțiile sunt disponibile și începând cu iPhone 15 Pro și 15 Pro Max.

Un iPhone excelent, dar care nu justifică neapărat un upgrade

După o lună cu noul iPhone 18 Pro Max, concluzia e una singură: e, fără îndoială, un telefon foarte bun, însă în același timp cred că e un smartphone care ne arată și cât de greu este în prezent pentru producători să justifice un upgrade anual. Vorbim de un telefon care are, într-adevăr, o autonomie excelentă, vine cu un ecran impecabil, cu un procesor de vârf care face diferența, dar și cu camere foto-video cu noi funcții care aduc mai multă versatilitate.

În același timp, realist vorbind, multe dintre aceste îmbunătățiri sunt de fapt niște rafinări ale unei formule deja cunoscute. Nu sunt niște modificări care să transforme experiența de folosire pentru majoritatea oamenilor.

Procesorul este, într-adevăr, mai puternic, însă această diferență e greu de resimțit în activitățile obișnuite, dacă nu cumva faci gaming sau editare video consistentă. Camerele, la rândul lor, îți oferă mai mult control, dar funcțiile noi vor fi relevante în mare parte doar pentru pasionații de fotografie și video. Apple Intelligence vine și el, la rândul lui, cu niște tool-uri utile, dar nu ceva care reprezintă un motiv pentru a cumpăra un telefon nou; Siri AI, una dintre cele mai mari noutăți care ar putea schimba felul în care interacționăm cu telefonul, încă nu e disponibil în UE.

Pentru cei care dețin deja un iPhone 17 Pro Max, nu cred că acest upgrade poate fi justificat. Există diferențe, este adevărat, însă sunt prea mici ca să faci o schimbare care te costă atât de mult. Același lucru e valabil și pentru iPhone 16 Pro Max, dacă telefonul tău încă merge bine și bateria rezistă. Dacă vii, totuși, de la un model mai vechi, saltul este considerabil și cred că merită să faci un upgrade. Am simțit asta pe pielea mea venind de la iPhone 14 Plus.

Apple iPhone 18 Pro Max – SPECIFICAȚII & PREȚ

Dimensiuni : 163,4 × 78,0 × 8,75 mm

: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm Greutate : 249 g

: 249 g Construcție : ramă din aluminiu, design monobloc / sticlă frontală Ceramic Shield 2 / spate Ceramic Shield

: ramă din aluminiu, design monobloc / sticlă frontală Ceramic Shield 2 / spate Ceramic Shield Display : 6,9 inci, OLED Super Retina XDR, rezoluție 2868 × 1320 pixeli (460 ppi), rată de refresh adaptivă ProMotion de până la 120 Hz, HDR, luminozitate de până la 3.000 niți în exterior, Dynamic Island, Always-On Display, strat antireflex

: 6,9 inci, OLED Super Retina XDR, rezoluție 2868 × 1320 pixeli (460 ppi), rată de refresh adaptivă ProMotion de până la 120 Hz, HDR, luminozitate de până la 3.000 niți în exterior, Dynamic Island, Always-On Display, strat antireflex Procesor : Apple A20 Pro

: Apple A20 Pro CPU : 6 nuclee – 2 super nuclee și 4 nuclee de eficiență

: 6 nuclee – 2 super nuclee și 4 nuclee de eficiență GPU : 7 nuclee, cu accelerare hardware pentru ray tracing și Neural Accelerators

: 7 nuclee, cu accelerare hardware pentru ray tracing și Neural Accelerators Neural Engine : două unități Neural Engine cu câte 16 nuclee

: două unități Neural Engine cu câte 16 nuclee Stocare & RAM : 256 GB, 512 GB, 1 TB sau 2 TB / 12 GB RAM (LPDDR5X)

: 256 GB, 512 GB, 1 TB sau 2 TB / 12 GB RAM (LPDDR5X) Autonomie declarată : până la 29 de ore de utilizare tipică, 43 de ore de redare video sau 38 de ore de redare video în streaming

: până la 29 de ore de utilizare tipică, 43 de ore de redare video sau 38 de ore de redare video în streaming Încărcare : prin USB-C; până la 50% în aproximativ 15 minute cu adaptor de minimum 60 W sau în 30 de minute cu adaptor de minimum 35 W și încărcător MagSafe compatibil

: prin USB-C; până la 50% în aproximativ 15 minute cu adaptor de minimum 60 W sau în 30 de minute cu adaptor de minimum 35 W și încărcător MagSafe compatibil Cameră frontală : 18 MP, f/1.9, autofocus, funcție Center Stage, filmare Dolby Vision 4K la 24/25/30/60 fps

: 18 MP, f/1.9, autofocus, funcție Center Stage, filmare Dolby Vision 4K la 24/25/30/60 fps Sistem de 3 camere foto-video : Camera principală : 48 MP, f/1.48–f/4.0 (diafragmă variabilă), 24 mm, stabilizare optică a imaginii prin deplasarea senzorului, fotografii la 24 MP și 48 MP Camera cu unghi ultra-larg : 48 MP, f/2.2, 13 mm, câmp de vizualizare de 120°, fotografii macro la 48 MP Cameră telefoto 4x : 48 MP, f/2.8, 100 mm, design tetraprismă, stabilizare optică și autofocus; zoom optic de calitate 4x

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