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REVIEW iPhone 18 Pro Max: Apple a făcut un telefon mai bun, dar am câteva nedumeriri

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iPhone 18 Pro Max este unul dintre cele mai performante telefoane de pe piață, cu o autonomie excelentă, un ecran foarte bun și camere care oferă mai mult control asupra fotografiilor și filmărilor. Dar, după o lună de utilizare, am rămas cu o întrebare: cât de mult contează aceste îmbunătățiri în viața de zi cu zi?

  • Am folosit timp de o lună noul iPhone 18 Pro Max, pus la dispoziție de cei de la Apple pentru testare.
  • Menționez de la început că Apple nu a avut nicio influență în redactarea acestui review, nu e vorba de o reclamă plătită sub nicio formă, iar toate rândurile de mai jos reflectă experiența mea și impresiile mele personale după folosirea noului iPhone.

De la un iPhone 14 Plus la iPhone 18 Pro Max

Noul iPhone a ajuns în mâinile mele după ce în ultimii aproape patru ani am folosit un iPhone 14 Plus. Chiar dacă în ultimii ani îmbunătățirile de la o generație de telefoane la alta par mai degrabă incrementale, cred că patru ani e timp suficient pentru a observa niște diferențe destul de substanțiale. Poate chiar destul de substanțiale încât să te facă să cumperi un telefon nou.

După ce am folosit iPhone-ul timp de o lună exact așa cum folosesc de obicei propriul telefon, dar am și testat elementele noi aduse de acest model, am câteva concluzii despre punctele sale forte, dar și despre anumite aspecte care m-au dezamăgit. Dincolo de orice, încerc un răspuns la întrebarea esențială: merită să faci un upgrade?