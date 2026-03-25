Revin ninsorile. Alertă de vreme rea și ploi până luni dimineață. Zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare de vânt puternic, ploi și ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10.00, cu precipitații care se vor extinde ulterior în toate regiunile.

Joi, pe zi, vor fi intensificări temporare ale vântului în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei, iar pe noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, anunță meteorologii.

Pentru zilele de vineri și sâmbătă ANM anunță că va fi vânt în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h.

Meteorologii precizează că, la munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpaţii Meridionali apoi şi în restul zonelor montane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent, mai transmite ANM.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă moderate de 20…25 l/mp şi local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul şi sud-vestul ţării, precum şi în zonele montane şi submontane.



