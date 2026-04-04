Revine frigul, după temperaturi de până la 20 de grade

Vremea se va răci din nou, începând de marți, după ce duminică și luni temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, mai ales în sudul țării.

Până sâmbătă la ora 18.00 este în vigoare o atenționare cod galben de ploi abundente în mai bine de jumătate de țară, iar la munte, la peste 1800 m altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 10-20 de centimetri, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Meteorologul ANM Raul Ilea a explicat, la Digi24, că sâmbătă noapte acest episod se va încheia, iar duminică vremea va fi frumoasă. Doar în zonele montane vor mai fi, izolat, ploi, iar pe parcursul nopții în regiunile nord-vestice.

Vremea se răcește din nou, de marți

„Din punct de vedere termic, vom avea vreme caldă în acest final de săptămână și pentru ziua de luni, astfel încât temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 20 de grade, cu cele mai mari valori în partea de vest și de sud a țării. De marți, va urma o răcire a vremii. Așadar, vremea va fi schimbătoare”, a declarat meteorologul ANM Raul Ilea, la Digi24.

Zilele care urmează vor aduce în continuare vreme schimbătoare, cu alternanțe de temperatură.

„Este destul de dificil de prognozat ce se va întâmpla în ziua de Paște, dar putem observa o alternanță a temperaturilor de la vreme caldă la vreme rece pentru această perioadă. Va fi vreme caldă la începutul săptămânii, iar de marți încolo se va răci, la început în jumătatea nordică și în partea de est a țării și apoi și în restul teritoriului,” a precizat meteorologul.

Conform prognozei ANM, în săptămâna 13-20 aprilie temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.