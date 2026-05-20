Revoltă din cauza profiturilor record generate de AI la Samsung. Gigantul tech, în fața celei mai mare greve din istoria sa

Un sindicat al gigantului sud-coreean Samsung Electronics a confirmat miercuri că o grevă de amploare va începe, așa cum era prevăzut, mâine, după eșecul negocierilor cu conducerea privind o repartizare mai echitabilă a profiturilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale, relatează AFP și Reuters.

Sindicatul estimează ca 48.000 de angajați, din totalul de 125.000 de angajați din țară, vor intra în grevă joi, după ce eforturile de a ajunge la un acord privind plata primelor au eșuat, amenințând sănătatea economiei Coreei de Sud și aprovizionarea globală cu semiconductori.

Va fi a doua grevă din istoria Samsung Electronics, dar de data aceasta mișcarea se anunță mult mai masivă decât cea din 2024, care a mobilizat 6.000 de angajați.

Organizațiile sindicale ale grupului, un pilon al economiei sud-coreene, anunțaseră anterior o grevă pentru perioada 21 mai – 7 iunie, în lipsa unui compromis.

Ce vor sindicaliștii

Sindicatele cer o creștere salarială de 7%, eliminarea plafonării primelor și alte beneficii.

Angajații cer, de asemenea, ca Samsung, producătorul de cipuri de memorie care aprovizionează giganții tehnologici americani precum Nvidia, să aloce 15% din profitul său operațional pentru prime.

Acest conflict apare pe fondul unui boom al inteligenței artificiale de care beneficiază producătorii sud-coreeni de cipuri de memorie: în primul trimestru al anului 2026, Samsung Electronics și-a multiplicat de șase ori profitul net față de anul precedent, ajungând la 27 de miliarde de euro.

Sunt evidențiate în special diferențele masive dintre angajații din secția de cipuri a Samsung, care beneficiază de prime generoase, și cei din alte departamente.

Liderul sindical Choi Seung-ho a declarat că greva de 18 zile va avea loc, întrucât conducerea nu a cedat în privința unui singur punct de blocaj rămas în negocierile mediate de guvern.

„Vreau să clarific faptul că am acceptat propunerea finală prezentată de mediatorul guvernamental”, a declarat el reporterilor.

„Ne exprimăm regretul profund și ne simțim dezamăgiți, dar sindicatul intenționează să continue greva în conformitate cu legea”, a spus Choi.

„Cereri excesive”, susține compania

Samsung Electronics a declarat într-un comunicat că sindicatul a insistat asupra unor „cereri inacceptabile”, care includeau valoarea bonusurilor pentru unitățile care înregistrează pierderi.

„Motivul pentru care nu s-a putut ajunge la un acord… este că acceptarea cererilor excesive ale sindicatului ar submina principiile fundamentale ale managementului companiei”, se arată în comunicatul gigantului tech.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 3% după această știre.

Guvernul sud-coreean a amenințat la sfârșitul săptămânii că va interveni și va dispune un arbitraj de urgență, invocând impactul negativ pe care greva l-ar putea avea asupra economiei.

Măsura, care a fost rar utilizată, ar împiedica desfășurarea grevei timp de 30 de zile, în timp ce guvernul ar media negocierile.

Însă un oficial al guvernului sud-coreean a declarat miercuri că discuțiile privind arbitrajul de urgență sunt premature și că mai este timp pentru dialog.

Greva riscă să afecteze serios economia Coreei de Sud

Comisarul sud-coreean pentru muncă, Park Soo-keun, care a mediat negocierile, a afirmat că guvernul este deschis să reia procesul de mediere „în orice moment”.

Samsung reprezintă aproape un sfert din exporturile țării. De asemenea, este cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, iar întreruperile în producție ar putea afecta aprovizionarea globală într-un moment în care boom-ul IA a provocat penurii.

În funcție de amploarea și durata grevei, impactul economic ar putea fi semnificativ: Samsung Electronics generează, de una singură, 12,5% din PIB-ul Coreei de Sud și o parte colosală din exporturile sale.

Potrivit agenției de presă Yonhap, Banca Coreei a estimat luni că, în cel mai rău scenariu, o oprire totală a producției ar putea reduce rata de creștere a Coreei de Sud cu 0,5 puncte procentuale în 2026.

Prim-ministrul Kim Min-Seok a avertizat el însuși duminică cu privire la „daune economice (…) inimaginabile” în cazul unei greve.