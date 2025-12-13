Revolta găluștelor. După ce bucătăria italiană a fost introdusă în patrimoniul UNESCO, o parte din locuitorii țării se revoltă: „Noi nu suntem Italia”

Decizia de a introduce bucătăria italiană în patrimoniul UNESCO a stârnit pe lângă reacții de mândrie și voci separatiste în Peninsulă, scrie ziarul Corriere della Sera.

De la „Südtirol ist nicht Italien” („Tirolul de Sud nu este Italia”) la „Knödel sind nicht italienisch” („Găluștele nu sunt italiene”). Motto-ul separatist a ajuns și în bucătărie, susținând că găluștele nu fac parte din „patrimoniul mondial” culinar italian, scrie ziarul italian.

Și în timp ce, în întreaga lume, produsele Made in Italy sunt contrafăcute, cu imitații de genul „Parmiggiano Ruggiano” în loc de Parmigiano Reggiano și „Ragu Bolonesa în loc de Ragu Bolognese”, cauzând prejudicii industriei agroalimentare italiene în valoare de 63 de miliarde, o parte din locuitorii regiunii autonome Tirolul de Sud (aflată la granița cu Austria, n.red.) nu se simte reprezentat de acest onor al UNESCO.

O regiune vorbitoare de germană

Potrivit descrierii de pe Wikipedia, Tirolul de Sud se bucură de un nivel considerabil de autonomie, cu o gamă largă de competențe legislative și executive exclusive și un regim fiscal care îi permite să păstreze 90 % din venituri, rămânând în același timp un contribuabil net la bugetul național. În 2023, a fost cea mai bogată provincie a Italiei și una dintre cele mai bogate din Uniunea Europeană.

Conform recensământului din 2024, 57,6% din populație folosea limba germană ca primă limbă; 22,6% din populație vorbea italiană, în principal în și în jurul celor două orașe mari (Bolzano și Merano); 3,7% vorbeau ladina, o limbă retoromanică; iar 16,1% din populație (în principal imigranți recenți) vorbeau o altă limbă în afară de italiană și germană.

Furie în presa locală

„Acum, dintr-o dată, canederli – (găluște tradiționale din pâine, șuncă, brânză și ierburi aromatice, n.red.) de au devenit parte din patrimoniul cultural al Italiei”, scrie sarcastic ziarul Dolomiten. Evaluând starea de spirit a politicii locale, cel mai citit ziar în limba germană din Tirolul de Sud subliniază că speck și Schlutzer (paste umplute cu spanac sau brânză, n.red.) nu au deloc origini mediteraneene. „Pot fi Schlutzkrapfen (ravioli umplute), gnocchi cu brânză (Käsenocken) și Tirtlan (clătite umplute) comercializate cu adevărat ca produse italiene?”, se întreabă ziarul.

Totuși, nu toată lumea din regiunea Tirolul de Sud e atât de înverșunată. Unul dintre liderii separatiști, Sven Knoll, este neobișnuit de blând, remarcă Corriere: „Întotdeauna a existat un schimb în bucătărie; bucătăria vieneză provine din bucătăria boemă, iar în Germania se produce multă pizza, dar aceasta nu este un produs tipic german.”