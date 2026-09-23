Revoltă la Cenei. Locuința adolescentului implicat în uciderea lui Mario Berinde, atacată de localnici după ce s-a întors în sat: „Mută-te de aici!”

Mai mulți locuitori din Cenei, județul Timiș, au aruncat cu făină și ouă în locuința familiei unui minor implicat în uciderea lui Mario Berinde, fiind convinși că acesta s-a întors în localitate. A fost necesară intervenția forțelor de ordine.

Tensiunile au izbucnit marți seară, când localnicii au aflat că adolescentul de 15 ani, condamnat recent doar la o măsură educativă sub supraveghere, s-ar afla în apartamentul părinților săi, potrivit News.ro și Antena 3.

Adunați în fața imobilului, oamenii au strigat „Mută-te de aici, criminalule!”. Băiatul nu se afla însă acasă, ci în custodia autorităţilor.

Mama adolescentului a apelat 112 și a cerut ajutorul polițiștilor, spunând că nu se mai simte în siguranță. Forţele de ordine au intervenit şi au reuşit să aplaneze conflictul.

Femeia a declarat că fiul ei a fost amenințat cu moartea ca să-i ajute pe ceilalți implicați în crimă și i-a îndemnat pe oamenii din localitate să îi lase copilul în pace. Ea a mai spus că în prezent nu știe unde este ținut băiatul de autorități.

Primele condamnări în cazul crimei din Cenei

Tribunalul Timiș a anunțat primele condamnări în acest caz pe 18 septembrie. Decizia judecătorilor nu este definitivă şi poate fi atacată.

Doi dintre cei trei copii implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani omorât, incendiat şi îngropat, au primit sentinţe. Cel de-al treilea, care avea doar 13 ani, nu răspunde penal şi e internat într-un centru specializat.

D. M. (15 ani) a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare cu executare, după ce a fost judecat pentru omor calificat şi profanare de cadavre.

Celălalt băiat, complicele său, R. B. (15 ani), judecat pentru profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului, a primit o măsură educativă neprivativă de libertate, de 6 luni, în care va fi supravegheat zilnic, şi interdicţia de a se apropia de familia victimei sau de complici.

Minorul condamnat la detenție a fost obligat de instanță să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale.

Crima din Cenei

Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, județul Timiș, a fost ucis de doi prieteni de 13 și 15 ani, crima fiind plănuită de o lună, potrivit procurorilor.

„În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, inculpatul M.D.A., de 15 ani, și numitul R.M.D., de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, l-au ucis pe numitul B.M.A. prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și un cuțit în timp ce se aflau la imobilul nr. 667 din localitatea Cenei. Ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. și numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la fața locului după săvârșirea faptei, au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii”, a transmis la acea vreme Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. și R.M.D. să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, toate aceste acțiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum și îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.