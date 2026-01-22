Caz șocant în Timiș: doi tineri de 15 ani, reținuți în cazul adolescentului omorât și îngropat într-o curte / Ce spune primarul localității

Trei adolescenți sunt principalii suspecți în cazul crimei din localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat într-o grădină. Doi dintre ei, în vârstă de 15 ani, au fost reținuți, în timp ce al treilea, în vârstă de 13 ani, a fost dus la evaluare psihiatrică. Într-un comunicat, procurorii spun că între copii exista un conflict mai vechi și aveau un plan prestabilit încă de acum o lună.

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Doi dintre adolescenții suspectați de crimă, de 15 ani, au fost reținuți, iar un alt minor de 13 ani, care nu răspunde penal, a fost dus la evaluare psihiatrică.

Băiatul ucis plecase de acasă cu trotineta, iar mama lui l-a dat dispărut la poliție după ce nu s-a mai întors. Oamenii legii au început căutările pe raza localității Cenei, au găsit mai întâi trotineta și ghetele lui, ascunse într-un tufiș, iar apoi urme de sânge pe stradă și într-o curte.

Procurorii din Timiș au refăcut filmul crimei.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, citat de News.ro.

După comiterea crimei, la fața locului a ajuns și cel de-al doilea suspect reținut. Potrivit procurorilor, cei trei minori au incendiat trupul copilului şi apoi l-au îngropat în spatele unei grădini.

„Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, au transmis procurorii.

La data de 21 ianuarie, cei doi minori de 15 ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Astăzi, 22 ianuarie, aceștia urmează să fie prezentați în fața Tribunalului Timiș, unde procurorii vor propune arestarea pentru o perioadă de 30 de zile.

Primarul comunei: „De ce din prieteni au devenit duşmani în doar câteva secunde?”

Primarul localităţii Cenei a reacţionat după crimă, întrebându-se de ce s-a ajuns aici şi de ce copiii, din prieteni au devenit duşmani în doar câteva secunde.

„Pierderea şi suferinţa provocată de acest tragic eveniment sunt greu de descris în cuvinte, mai ales atunci când sunt implicaţi copii. De ce s-a ajuns aici? De ce din prieteni au devenit duşmani în doar câteva secunde? Tragedia de astăzi ne obligă pe toţi la reflecţie – părinţi, educatori şi autorităţi – asupra rolului pe care îl avem în formarea şi protejarea copiilor noştri”, a scris miercuri pe Facebook primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin.

În numele Primăriei, el transmite sincere condoleanţe familiei îndurerate şi întreaga compasiune tuturor celor afectaţi.