Revolut, profit în creștere la 10 ani de la înființare

Compania de tehnologie financiară (FinTech) Revolut, care are 4,8 milioane de clienți retail în România, a realizat, la nivel global, profit în creștere în anul 2025, la zece ani de la înființare, conform raportului său anual, transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.

Veniturile grupului Revolut au crescut cu 46%, ajungând la 6 miliarde USD (4,5 miliarde GBP) în anul 2025, față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024. Divizia Revolut Business a adus 16% din veniturile totale. Grupul monitorizează 11 linii de produse diferite, fiecare contribuind cu venituri de cca. 135 milioane USD (100 de milioane GBP), conform raportului anual pentru anul care s-a încheiat la 31 decembrie 2025.

