Rezidențiat 2026. Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar

Cele mai mari punctaje obținute la examenul de Rezidențiat 2026 au fost de 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie, a anunțat duminică seară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Lucrările au fost corectate, iar rezultatele din cele șase centre universitare au fost centralizate. 9.969 de candidaţi s-au înscris pentru ocuparea celor 5.217 locuri şi 266 de posturi.

„Examenul de Rezidențiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele șase centre universitare au fost centralizate”, a scris Rogobete într-o postare Facebook.

Potrivit acestuia, cele mai mari punctaje la nivel național sunt:

Medicină: 943 puncte – București

Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara

Farmacie: 925 puncte – București

Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar

București

Medicină: 943 puncte

Medicină dentară: 932 puncte

Farmacie: 925 puncte

Cluj-Napoca

Medicină: 935 puncte

Medicină dentară: 924 puncte

Farmacie: 898 puncte

Craiova

Medicină: 926 puncte

Medicină dentară: 902 puncte

Farmacie: 861 puncte

Iași

Medicină: 929 puncte

Medicină dentară: 917 puncte

Farmacie: 872 puncte

Târgu Mureș

Medicină: 924 puncte

Medicină dentară: 887 puncte

Farmacie: 900 puncte

Timișoara

Medicină: 938 puncte

Medicină dentară: 936 puncte

Farmacie: 915 puncte

Pragul de 60% din punctajul maxim național, pentru fiecare domeniu este: Medicină: 565,8 puncte; Medicină dentară: 559,2 puncte; Farmacie: 555 puncte.

„Felicitări tuturor candidaților! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii și determinare. Știu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională. Mulțumesc doamnei prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Comisiei Naționale de Rezidențiat, rectorilor celor șase universități de medicină și farmacie, comisiilor locale și tuturor echipelor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestui examen. Aveți încredere în voi și în viitorul vostru! O să fie bine!”, a transmis ministrul Sănătății.

Afişarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

Într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialităţi, în domeniul Medicină se află: medicina de familie – 645 de locuri (641 de locuri în anul 2025), cardiologie – 209 locuri, anestezie şi terapie intensivă – 205 locuri, medicină internă – 191 de locuri şi chirurgie generală – 178 de locuri.

La polul opus se află neurologia pediatrică – 7 locuri, medicina sportivă – 7 locuri, expertiza medicală a capacităţii de muncă – 11 locuri, cardiologie pediatrică – 15 locuri şi oncologie şi hematologie pediatrică – 17 locuri.

Ocuparea locurilor în specialităţile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate