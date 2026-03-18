Reziliența economică, investițiile și stabilitatea financiară pe agenda dezbaterilor la The Economist Romania Government Roundtable

Temele economice majore ale momentului — stabilitatea financiară, investițiile, transformarea tehnologică, competitivitatea și sustenabilitatea sistemelor publice — vor fi pe agenda conferinței regionale la nivel înalt The Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist la București, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2026.

Oficiali de rang înalt din România, precum vicepremierul Oana Gheorghiu, miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Irineu Darău (Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism), Dragoș Pîslaru (Fonduri și Investiții Europene), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Manole (Muncă), președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, sunt așteptați să intre în dialog cu oficiali din regiune și de la nivel european, precum și cu lideri de business, în sesiuni moderate de Joan Hoey și Alasdair Ross, editori ai publicației The Economist.

Modul în care instabilitatea geopolitică influențează peisajul financiar european și rolul piețelor financiare în susținerea rezilienței economice a României va fi dezbătut de Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, împreună cu Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania și Alexandru Petrescu, președinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Un panel dedicat tranziției tehnologice va analiza modul în care digitalizarea și inovarea influențează competitivitatea economică și cooperarea internațională în Europa și în special în Europa de Sud-Est, cu participarea lui Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, și a Iwonei Sikora, senior vice-president și general manager EMEA, Iron Mountain.

O sesiune dedicată investițiilor va examina rolul instituțiilor financiare în susținerea competitivității și coeziunii economice în Europa. Printre participanți: Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene; Bogdan Chirițoiu, președinte, Consiliul Concurenței; Anca Dragu, guvernator, Banca Națională a Moldovei; Sergiu Cristian Manea, chief executive, Banca Comercială Română.

Impactul schimbărilor demografice și al presiunilor bugetare asupra sistemelor de sănătate va fi analizat într-o sesiune dedicată rezilienței sociale și economice. Printre invitații care vor discuta despre nevoia de politici publice sustenabile în domeniu sunt: Alexandru-Florin Rogobete, ministrul sănătății, Guvernul României; Adonis Georgiades, ministrul sănătății, Guvernul Greciei, Fady Chreih, CEO, Regina Maria, Mehmet Ali Bayar, membru în board, CCN Holding, Georgiana Miron, membru al comitetului executiv, Groupama

Perspectivele investițiilor și ale mediului de afaceri în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, precum și rolul fondurilor europene și al pieței muncii în susținerea dezvoltării economice vor fi analizate într-un panel la care vor lua parte Florin Manole, ministrul muncii, Harry Theoharis, ministru adjunct de externe al Greciei; Egemen Bağış, fost ministru pentru afaceri europene, Turcia; Beata Javorcik, economist-șef, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mihai Bobaru, country sales manager, JA Solar.

Platformă de dialog regional la nivel înalt, cu participarea lui Daron Acemoglu, laureat Nobel în economie

The Economist Romania Government Roundtable este un eveniment organizat în parteneriat cu RCI Holding, care reunește lideri guvernamentali din regiune, oficiali europeni, experți și reprezentanți ai marilor companii din sectorul energetic, infrastructură, finanțe și alte domenii de activitate pentru a crea o platformă de dialog privind modul în care Europa și regiunea pot răspunde noilor riscuri de securitate și pot accelera investițiile în infrastructură energetică, în contextul schimbărilor geopolitice rapide.

Conferința va fi deschisă la Ateneul Român, pe 30 martie, cu o sesiune inaugurală în care invitați speciali vor fi: profesorul Daron Acemoglu, laureat al premiului Nobel pentru economie în 2024, Enrico Letta, director al Institutului Jacques Delors, fost prim-ministru al Italiei și raportor UE pentru piață unică; Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României și Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Greciei.

Următoarele sesiuni vor avea loc pe 31 martie și 1 aprilie, la Hotel Marriott. Agenda conferinței poate fi urmărită la acest link, pe măsură ce se actualizează.

Publicul poate să participe, prin rezervarea unui loc la linkul: https://the-economist-impact-events.idloom.events/romania-government-roundtable. Locurile disponibile sunt limitate.

Numeroși lideri ai mediului de afaceri au confirmat participarea, alături de cei deja menționați, precum: Alessio Menegazzo, Executive Officer & Country Manager PPC Romania; Robert Hanea, fondator, președinte și CEO Therme Group; Ionuț Stanimir, chief brand officer, Banca Comercială Română (BCR); Dan Stratan, CEO RCI Holding; Alexandros Exarchou, președinte & CEO, AKTOR Group of Companies; Cristian Erbașu, chief executive Construcții Erbasu, president Federation of Employers of Construction Companies; Konstantinos Zygouras, group chief executive, SUNEL Group; Volker Raffel, general manager, E.ON Romania; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, country manager, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania și președinte al CCIFER; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Răzvan Iorgu, managing director, CBRE; Radu Vasile, CEO, Eximprod Engineering; Manolis Sigalas, president Europe, Hill International; Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank; Marcel Cobuz, CEO, TITAN Group; Bogdan Badea, CEO, SPEEH Hidroelectrica; Cosmin Ghiță, CEO, SN Nuclearelectrica; Răzvan Popescu, CEO, SNGN Romgaz; Alexandru Chiriță, CEO, Electrica; Ted Cominos Jr, partner, Eversheds Sutherland; Andrei Bratu, corporate executive vice president, UniCredit Bank

Răzvan Pârvulescu, business development director, natural gas division, Hagag Energy.

Informații de background

Economist Impact Events in SE Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri de referință în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, reunind șefi de stat, lideri de opinie, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale, pentru dezbateri relevante și aprofundate pe un spectru larg de subiecte. The Economist Impact Events, prin reprezentantul său oficial Hazlis & Rivas, este activ atât pe ambele maluri ale Atlanticului, organizând evenimente internaționale la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, cât și la nivel regional, desfășurând summituri în Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia, sub brandul global de încredere și integritate editorială al The Economist.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 este organizată în parteneriat cu RCI Holding, partenerul oficial pentru România și Moldova. Fondată în 2000, RCI Holding este un grup multinațional cu sediul central în București și operațiuni în peste 35 de țări. Grupul include 21 de companii active în infrastructură critică, piețe de energie, consultanță, tehnologie și servicii digitale, gestionând peste 25 miliarde € în CAPEX, livrând peste 3.000 de proiecte și generând o cifră de afaceri anuală de 71 milioane €.

