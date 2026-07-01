Rezolvare subiecte Matematică Bacalaureat 2026. Cum au rezolvat elevii exercițiile la Matematică la BAC 2026

Elevii de clasa a XII-a au susținut miercuri a doua probă scrisă, cea obligatorie a profilului, la Bacalaureat 2026. HotNews a mers la un liceu din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Matematică la BAC 2026.

Subiectele la Matematică BAC 2026, Mate-Info.

Subiectele la Matematică BAC 2026, Tehnologic.

Subiectele la Matematică la BAC 2026 vor fi publicate oficial de Ministerul Educației, la ora 15.00, la fel și baremul de corectare, pe platforma subiecte.edu.ro.

Elevii clasei a XII-a au susținut, de la ora 09:00, examenul scris la Matematică și la Istorie la Bacalaureat 2026. Este a doua probă a sesiunii de Bacalaureat pe care o susțin candidații, după ce a fost amânată cu o zi din cauza codului roșu de caniculă.

Primii elevi au putut ieși din sălile de examen la o oră și jumătate după ce a început examenul Matematică la BAC 2026.

HotNews a mers la Școala Centrală din București, unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi despre subiecte și despre condițiile în care au susținut examenul.

Foto: HotNews / Alexandra Ifrim

Ce spun elevii despre subiectele la Matematică la BAC 2026

Matei, un elev care a susținut examenul la Matematică, spune că derivata și integrala de la subiectele II și III nu i-au dat bătăi de cap.

„În opinia mea, a fost destul de ușor”, afirmă el. Întrebat despre notă, spune că speră la „peste 9,5”.

Adrian este de altă părere. Spune că examenul de astăzi de la Matematică a fost „extrem de greu, comparativ cu anii precedenți”.

„La subiectul I, exercițiul 4 a fost combinatorică. Eu care am lăsat-o la o parte, de obicei pică probabilitatea și C-urile de la subiectele II și III foarte grele. Mi s-au părut de nivel mediu spre avansat, dar nu imposibil”, a explicat el.

„La integrală nici nu m-am uitat”

Și Vlad a susținut astăzi Bacalaureatul la Matematică. El spune că subiectele „au fost mai acceptabile decât la simulare”.

„În afară de C-uri (n.red.: subiectele), a fost ok. La subiectul II am avut o matrice cu sistem și trebuia să aflăm niște soluții unice, acolo nu am știut. La legile compoziției a trebuit sa aflăm perechile M și N. La derivate am mai scris la C, dar la integrală nici nu m-am uitat”, a povestit el pentru HotNews.

Elevul spune că nu s-a pregătit suplimentar pentru examenul național, dar aproximează că va lua nota 8 sau puțin peste 8.

Deși proba a început la ora 09:00, Vlad spune că la 06:30 era în curtea liceului pentru a nu prinde aglomerație. „Eu oricum plec mai devreme să prind loc de parcare, că vin din Pantelimon și am făcut 15 minute”, a completat el.