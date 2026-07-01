Skip to content
Actualitate

Rezolvare subiecte Matematică Bacalaureat 2026. Cum au rezolvat elevii exercițiile la Matematică la BAC 2026

Alexandra Ifrim, Alexandra Nistor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Elevii de clasa a XII-a au susținut miercuri a doua probă scrisă, cea obligatorie a profilului, la Bacalaureat 2026. HotNews a mers la un liceu din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Matematică la BAC 2026.

Elevii clasei a XII-a au susținut, de la ora 09:00, examenul scris la Matematică și la Istorie la Bacalaureat 2026. Este a doua probă a sesiunii de Bacalaureat pe care o susțin candidații, după ce a fost amânată cu o zi din cauza codului roșu de caniculă.

Primii elevi au putut ieși din sălile de examen la o oră și jumătate după ce a început examenul Matematică la BAC 2026.

HotNews a mers la Școala Centrală din București, unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi despre subiecte și despre condițiile în care au susținut examenul.

Foto: HotNews / Alexandra Ifrim

Ce spun elevii despre subiectele la Matematică la BAC 2026

Matei, un elev care a susținut examenul la Matematică, spune că derivata și integrala de la subiectele II și III nu i-au dat bătăi de cap.

„În opinia mea, a fost destul de ușor”, afirmă el. Întrebat despre notă, spune că speră la „peste 9,5”.

Adrian este de altă părere. Spune că examenul de astăzi de la Matematică a fost „extrem de greu, comparativ cu anii precedenți”.

„La subiectul I, exercițiul 4 a fost combinatorică. Eu care am lăsat-o la o parte, de obicei pică probabilitatea și C-urile de la subiectele II și III foarte grele. Mi s-au părut de nivel mediu spre avansat, dar nu imposibil”, a explicat el.

„La integrală nici nu m-am uitat”

Și Vlad a susținut astăzi Bacalaureatul la Matematică. El spune că subiectele „au fost mai acceptabile decât la simulare”.

„În afară de C-uri (n.red.: subiectele), a fost ok. La subiectul II am avut o matrice cu sistem și trebuia să aflăm niște soluții unice, acolo nu am știut. La legile compoziției a trebuit sa aflăm perechile M și N. La derivate am mai scris la C, dar la integrală nici nu m-am uitat”, a povestit el pentru HotNews.

Elevul spune că nu s-a pregătit suplimentar pentru examenul național, dar aproximează că va lua nota 8 sau puțin peste 8.

Deși proba a început la ora 09:00, Vlad spune că la 06:30 era în curtea liceului pentru a nu prinde aglomerație. „Eu oricum plec mai devreme să prind loc de parcare, că vin din Pantelimon și am făcut 15 minute”, a completat el.