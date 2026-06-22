Rezolvare subiecte Română Evaluarea Națională 2026. O cerință ar putea face diferența între nota 9 și nota 10

Aproape 150.000 de elevi din toată țară au susținut luni prima probă a Evaluării Naționale 2026, proba de limba și literatura română. Unul dintre subiecte a fost cel mai greu și ar putea face diferența între note.

„Subiectele primite anul acesta de elevii de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională pot fi încadrate la un nivel mediu spre ridicat de dificultate. Cele două texte-suport sunt consistente ca volum și bogate în secvențe descriptive, aspect care ar fi putut îngreuna înțelegerea și interpretarea mesajului de către unii candidați”, explică profesoara Corina Zorilă pentru site-ul Totul despre Mame.

Cea mai dificilă cerință a examenului

În opinia profesoarei Corina Zorilă, cea mai dificilă cerință a examenului a fost cea de la Subiectul al II-lea, unde elevii au avut de realizat un rezumat: „Din punctul meu de vedere, cerința de la Subiectul al II-lea s-a numărat printre cele mai dificile ale examenului. Deși elevii exersează realizarea rezumatului încă din ciclul primar, transpunerea acestei competențe într-o situație de evaluare națională rămâne o provocare.”

Dascălul explică faptul că exercițiul a presupus mult mai mult decât simpla identificare a ideilor principale: „Exercițiul a solicitat capacitatea de a selecta informațiile esențiale și de a elimina detaliile secundare dintr-un text de dimensiuni considerabile, proces care presupune nu doar înțelegerea profundă a conținutului, ci și o foarte bună organizare a ideilor. Pentru mulți candidați, dificultatea nu constă în identificarea informațiilor importante, ci în formularea lor concisă și coerentă, respectând în același timp cerințele specifice ale rezumatului.”

Din acest motiv, apreciază profesoara, punctajul maxim la această cerință va fi obținut de relativ puțini elevi. „Este de așteptat ca numărul elevilor care vor obține punctajul maxim la această cerință să fie relativ redus, performanța fiind rezervată celor care stăpânesc foarte bine tehnicile de sinteză și redactare.”

Concluzia profesoarei Corina Zorilă este că examenul a diferențiat mai clar elevii foarte bine pregătiți, iar subiectele au verificat atât capacitatea de înțelegere și interpretare a textului, cât și cunoștințele solide de gramatică: „În ansamblu, examenul a testat atât capacitatea de înțelegere și interpretare a textului, cât și cunoștințe solide de gramatică, diferențiind mai clar elevii foarte bine pregătiți de cei care stăpânesc doar noțiunile de bază.”

Cum sunt punctate subiectele la Limba română

La proba de Limba și literatura română, lucrarea este notată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Subiectul I valorează 70 de puncte și este construit pe baza a două texte la prima vedere. Acesta verifică atât înțelegerea textului, cât și competențele de vocabular și gramatică. Subiectul al II-lea valorează 20 de puncte și presupune redactarea unui text conform cerinței formulate în broșura de examen.