VIDEO Rezolvarea subiectelor la Matematică la Simulare Evaluare Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, proba la Matematică la simulare Evaluare Națională 2026. Examenul a început la ora 9:00 și a durat două ore. Profesorul Cristian Demian de la Centrul Educațional Unirea a rezolvat subiectele în direct pe YouTube și a explicat fiecare cerință.

„Subiectele au fost, în general, normale, însă ultima problemă, cea de geometrie în spațiu, cred că va fi «lebăda neagră» a acestei simulări. În mod obișnuit, mă aștept ca subiectele de la simulare să fie mai dificile decât cele de la examenul din vară”, a declarat, pentru HotNews, Cristian Demian, profesor de matematică la Centrul Educațional Unirea.

El a explicat, alături de profesoara Monica Chivu, live pe YouTube, rezolvarea subiectelor la matematică la Simulare Evaluare Națională 2026:

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Simulare Evaluarea Națională 2026 la Matematică

Potrivit subiectelor publicate de Edupedu.ro, la problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un tetraedru regulat.

Subiectele la Matematică au fost structurate în trei părți, după modelul folosit la Evaluarea Națională.

Subiectul I a inclus exerciții de bază, care verifică noțiuni precum calcule cu numere reale, fracții și procente, dar și probleme simple de geometrie.

Subiectul al II-lea a cuprins exerciții de nivel mediu, care presupun aplicarea unor formule și proprietăți matematice studiate în gimnaziu.

Subiectul al III-lea a inclus probleme mai complexe de algebră și geometrie, unde elevii au trebuit să prezinte rezolvarea completă și să justifice pașii de calcul.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Barem Matematică Simulare Evaluarea Națională 2026

Baremul de corectare la Matematică va fi publicat de Ministerul Educației la ora 15:00. Documentul oficial arată modul în care sunt punctate exercițiile și ce variante de rezolvare sunt acceptate de evaluatori.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul: