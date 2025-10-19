Noi trageri LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc, de duminică 16 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la categoria I

Loteria Română a anunțat că organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei.

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

Rezultate LOTO, duminică, 19 octombrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câştiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lugoj.

