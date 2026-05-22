Rezultat negativ în cazul pompierului din Caraş-Severin internat cu suspiciune de hantavirus

Suspiciunea de hantavirus în cazul unui bărbat de 45 de ani, pompier la ISU Caraş-Severin, internat la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Reşiţa, nu se confirmă, conform rezultatelor anunţate vineri de Institutul Cantacuzino din Capitală.

„Rezultat negativ hantavirus. Proba de ser de la pacientul aflat internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa a fost testată astăzi, 22 mai a.c., prin metoda ELISA de specialiştii Laboratorului infecţii transmise prin vectori din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, rezultatul fiind negativ”, au anunţat reprezentanţii Institutului, potrivit News.ro.

Bărbatul ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, susţin surse din cadrul unităţii medicale. La revenirea din ţara vecină, în ultima lună, a avut febră, iar întrucât aceasta nu a scăzut, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile.

El este internat, în prezent, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean din Reşiţa.

Medicii de la spital au prelevat probe pe care le-au trimis la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului, aceasta după ce testele preliminare au indicat prezenţa hantavirusului.

Caz de hantavirus confirmat recent în România

În urmă cu o săptămână, în vestul ţării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, judeţul Bihor.

Acesta s-a prezentat cu tuse, febră şi diaree la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus.

Ulterior, Institutul „Cantacuzino” din Capitală a confirmat prezenţa virusului în acest caz.

În România, în perioada 2023-2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.