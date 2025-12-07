Sari direct la conținut
Actualitate

Rezultate alegeri București 2025. Un cunoscut politolog explică „de ce trebuie reconstituite relațiile în coaliție”

HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare: Kelemen Hunor (UDMR), Dominic Fritz (USR), Ilie Bolojan (PNL, premier) și Sorin Grindeanu (PSD). Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Inquam Photos / Octav Ganea și George Călin
Președintele României, Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare: Kelemen Hunor (UDMR), Dominic Fritz (USR), Ilie Bolojan (PNL, premier) și Sorin Grindeanu (PSD). Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Inquam Photos / Octav Ganea și George Călin

Alegerile din București sunt „o victorie pentru Ilie Bolojan și o înfrângere pentru Nicușor Dan”, consideră politologul Cristian Pîrvulescu.

Primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, este dat câștigător al alegerilor de către exit-poll-ul Curs-Avangarde. Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, îl arată tot pe Ciucu câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Citește și
Numărătoarea voturilor. Fotografie ilustrativă. Inquam Photos / Virgil Simonescu LIVE. Rezultate alegeri București 2025. Biroul Electoral se apropie de rezultate finale: la 90% dintre voturi numărate se păstrează o posibilă mare surpriză, cu o ordine diferită față de exit-poll / În ce cartiere conduce Anca Alexandrescu / Vezi aici pe harta orașului cum a votat secția și cartierul tău

„(…) În orice caz, înseamnă o victorie importantă pentru PNL, care nu a mai avut această poziție de foarte multă vreme. Este o victorie importantă pentru Ilie Bolojan, pentru prim-ministru și președintele partidului, care a mizat pe Ciprian Ciucu și l-a sprijinit. Este probabil un balon de oxigen pentru guvern, a cărei stabilitate era pusă sub semnul întrebării. Este o înfrângere pentru președintele Dan, chiar dacă comentariile sale de astăzi lăsau să se înțeleagă că nu e atât de important. Este! Pentru că aceste alegeri au avut o semnificație națională, în contextul acesta”, a declarat Pîrvulescu pentru știrileprotv.

El consideră că „vor trebui reconstituite relațiile în interiorul coaliției, în București, pentru că relațiile dintre PNL și USR s-au tensionat, chiar dacă n-au fost niciodată foarte bune”:

„Să nu uităm că PNL și PSD au fost împreună pe liste. Și acum, la nivel guvernamental, sigur că PNL-ul iese întărit și prim-ministrul iese întărit.”

Alegeri București 2025: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro