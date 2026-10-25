Aleksandr Vucic își recunoaște înfrângerea în alegeri, după o zi cu prezență masivă și cozi la secțiile de votare

„Este clar că am pierdut aceste alegeri”, a reacționat Aleksandar Vucic, liderul de 12 ani al Serbiei, la încheierea urnelor în scrutinul legislativ desfășurat duminică în țara vecină.

În primele sale declarații după încheierea votului, Aleksandar Vucic, care este liderul Partidului Progresist Sârb, recunoscut înfrângerea și a admis că Lista Studenţilor – formațiunea rezultată din protestele conduse de studenți în ultimii doi ani – a câştigat alegerile parlamentare anticipate de duminică.

„Încă nu avem rezultate finale, dar pe baza eșantionului… este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista Studenţilor a câştigat, ei vor avea între 135 şi 140 de mandate, iar noi vom avea 105. Nimeni altcineva nu mai intră în Parlament”, a spus Vucic invocând numărătoarea paralelă făcută de două organisme independente, pe baza unor eșantioane din secțiile de votare.

Potrivit estimării realizate de Ipsos/CeSID, Lista Studenților conduce cu 52% din voturi, pe când lista condusă de Vucic este cotată la 39,3%.

Pe baza acestei proiecții, formațiunea câștigătoare va obține 138 de mandat, peste nivelul minim de 126 necesar unei majorități.

Alegerile anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au loc după doi ani de proteste conduse de studenți, față de corupția și a tendințele autoritariste ale puterii de la Belgrad, proteste care au izbucnit după moartea a 16 persoane în noiembrie 2024, când copertina unei gări s-a prăbuşit în oraşul Novi Sad.

Lista Studenților este mișcarea apărută în urma protestelor. De atunci, mișcarea de protest a crescut exponențial, devenind una dintre cele mai puternice forțe politice din țară și, totodată, cea mai mare ameninţare la adresa lui Vucic de când acesta a devenit prim-ministru în 2014 şi apoi preşedinte în 2017.

În declarațiile sale de duminică seară, Aleksandar Vucic i-a insultat pe câștigători, deși le-a recunoscut victoria. El a spus despre Lista Studenților că sunt „contractori ai unor forțe străine care vor să distrugă suveranitatea Serbiei”.