Cristian Tudor Popescu, după eșecul lui Viktor Orban: „Prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor”



Gazetarul Cristian Tudor Popescu a salutat înfrângerea suferită de partidul premierului ungar Viktor Orban în fața formațiunii conduse de oponentul său, Peter Magyar.

CTP l-a comparat pe liderul de la Budapesta cu Nicolae Ceaușescu, susținând că acesta „a împânzit mediul politic și de afaceri cu cunoștințe și acoliți”, construind „o rețea de corupție la nivel de stat”.

În opinia jurnlistului, Viktor Orban a încercat să mascheze problemele economice ale Ungariei prin retorică antioccidentală, invocând un „dușman extern” reprezentat Ucraina și Uniunea Europeană.

De asemenea, CTP a făcut și o paralelă între construirea unui stadion în localitatea natală a liderului ungar și cel făcut în perioada regimului comunist din România în comuna în care s-a născut Ceaușescu.

„Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”, a apreciat gazetarul, într-un mesaj numit „Orbán scapă de Târgoviște”, cu referire la sfârșitul pe care l-au avut soții Ceaușescu.

CTP a mai subliniat că eșecul lui Orban de duminică este „prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve”, prezicând că următoarea va fi în situația cu Iranul, despre care liderul de la Casa Albă a spus că l-a învins.

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare în fața actualului premier Viktor Orban în alegerile parlamentare, care au înregistrat duminică o prezență record la vot.

Partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină 138 de locuri în Parlamentul format din 199 de membri, o majoritate de două treimi, conform rezultatelor parțiale după numărarea a 98.94% din voturi.

Partidul Fidesz al premierului Viktor Orban ar obține 55 de mandate.