Rezultate BAC 2026. Când află elevii notele la examenele scrise

Elevii care au susținut probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 vor afla primele rezultate marți, 7 iulie, până la ora 12.00. După afișarea notelor, candidații vor putea vizualiza lucrările și, dacă consideră că au fost notați incorect, vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea acestora.

La fel ca în anii anteriori, rezultatele vor fi publicate atât în centrele de examen, cât și online, pe platforma dedicată a Ministerului Educației. Notele vor fi afișate anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați la prima probă scrisă.

Când pot fi depuse contestațiile la BAC 2026

După publicarea rezultatelor, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Programul stabilit de Ministerul Educației este următorul:

7 iulie , între orele 14.00 și 18.00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

, între orele – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 și 9 iulie – continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor.

Vizualizarea lucrării nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații, iar depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării.

La depunerea contestației, candidatul completează o declarație prin care ia act că nota finală poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași după recorectare.

Când se afișează rezultatele finale la BAC 2026

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate luni, 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.

Nota obținută după recorectare devine nota finală și nu mai poate fi modificată.

Calendarul rămas al BAC 2026

3 iulie – proba scrisă la Limba și literatura maternă;

– proba scrisă la Limba și literatura maternă; 7 iulie, până la ora 12.00 – afișarea rezultatelor inițiale;

– afișarea rezultatelor inițiale; 7 iulie, orele 14.00–18.00 , 8 și 9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

, – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 13 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Cum se promovează examenul de Bacalaureat

Pentru a promova examenul, un candidat trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de regulament:

să susțină toate probele de evaluare a competențelor și toate probele scrise;

să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă;

să aibă media generală minimum 6 la probele scrise.

Candidații care nu promovează toate probele în această sesiune se pot înscrie la sesiunea de toamnă, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.