Rezultate BAC 2026. Notele la bacalaureat, publicate în curând de Ministerul Educației

Rezultatele la BAC 2026 vor fi publicate astăzi, „probabil până în ora 10”, potrivit ministrului interimar al Educației. După ce absolvenții de liceu vor afla notele la bacalaureat, cei nemulțumiți pot face contesta rezultatele obținute.

Calendarul oficial prevede publicarea rezultatelor la BAC 2026 până la ora 12:00. La Evaluarea Națională din acest an, notele au fost afișate înainte de termenul-limită din calendar, după ce ministrul Educației anunțase că evaluarea lucrărilor era aproape finalizată.

După publicarea de către ministerul Educației a notelor la bacalaureat, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, elevii își pot verifica notele folosind codul individual primit la înscriere. Rezultatele BAC 2026 sunt anonimizate și sunt afișate atât în centrele de examen, cât și online.

Când se afișează rezultatele finale la bacalaureat 2026, sesiunea de vară

Calendarul rămas al examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este următorul:

7 iulie (14:00–18:00) – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8-9 iulie – continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor; 13 iulie – afișarea rezultatelor finale la BAC 2026.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media celor trei probe trebuie să fie de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.

HotNews.ro va publica în timp real rezultatele la BAC 2026, în momentul în care acestea vor fi disponibile.