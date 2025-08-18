Rezultatele inițiale la Bacalaureatul de toamnă sunt publicate azi. Notele, afișate pe Edu.ro / Elevii pot cere apoi să vizualizeze lucrarea

Rezultatele ințiale de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea august – vor fi afișate luni, 18 august, până la ora 12.00. Elevii care au susținut examenul în luna august pot vedea notele la avizierele liceelor și ope site-ul Ministerului Educației. Apoi, ei pot depune cerere pentru vizualiarea lucrării, pentru a decide dacă depun sau nu contestație. Rezultatele finale la Bacalaureat sesiunea august urmează să fie afișate pe 26 august.

Peste 30.200 de absolvenți de liceu au susținut examenul de Bacalaureat sesiunea august 2025, acesta fiind cel mai mic număr din ultimii 21 de ani. Dintre aceștia, peste 18.200 de candidați vin din promoția curentă, iar ceilalți aproximativ 12.000 vin din promoțiile anterioare.

Astăzi, ei află rezultatele inițiale la Bacalaureatul de toamnă, cum mai este numită sesiunea care a avut loc la începutul lunii august.

Notele urmează să fie afișate până la ora 12.00, atât la avizierele liceelor, cât și pe site-ul edu.ro.

Rezultate BAC 2025, sesiunea toamnă, înainte de contestații:

Cum afli notele la BAC 2025, sesiunea toamnă, după codul unic

Rezultatele la examenul de BAC 2025, sesiunea toamnă, vor fi anonimizate, pentru a se respecta legea privind protecția datelor personale. Astfel, elevii vor afla rezultatele în baza unui cod unic pe care l-au primit la prima probă scris de la BAAC.

Codul unic este de forma JJ0000, unde primele litere reprezintă indicativul județului în care se dă examenul. Candidații vor folosi codul unic în momentul în care vor să-și identifice notele afișate la avizierele liceelor și notele afișate pe site-ul edu.ro.

După afișarea rezultatelor la BAC 2025, sesiunea august, elevii pot vizualiza lucrările

La fel ca și la sesiunea din vară, după aflarea rezultatelor, elevii pot depune cerere de vizualizare a lucrărilor. Apoi, astăzi, dar și pe 19 și 20 august, elevii pot depune cererea de vizualizare a lucrărilor și pot depune contestațiilor.

Cum se depun contestaţiile la BAC 2025, sesiunea de toamnă

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Rezultele finale la BAC 2025, sesiunea august, vor fi afișate pe 26 august.