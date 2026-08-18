Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Când își pot vedea candidații lucrările. Model de cerere pentru vizualizarea lucrării la BAC

Primele rezultate la BAC 2026, sesiunea de toamnă, au fost afișate marți. Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 își pot vedea lucrările, astăzi, după depunerea unei cereri. Vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Rata de promovare la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, a fost de 33,8%,în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară de anul trecut, a anunțat Ministerul Educației.

Marți, 18 august, după afișarea rezultatelor, înainte de depunerea contestațiilor, candidații își pot vedea lucrările la BAC 2026, sesiunea de toamnă.

Pentru vizualizarea lucrării la BAC 2026, sesiunea de toamnă, este necesară depunerea unei cereri. În București, cererile se depun în 18 august, inclusiv online, potrivit programului publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

Potrivit procedurii oficiale, vizualizarea lucrării la BAC 2026, sesiunea de toamnă, nu este o condiție pentru depunerea unei contestații. Candidații pot contesta nota fără să își vadă în prealabil lucrarea, iar cei care cer vizualizarea pot decide ulterior dacă depun sau nu contestație.

Procedura de vizualizare are doar caracter informativ și nu presupune modificarea notei obținute, conform Ministerului Educației.

Când se depun cererile pentru vizualizarea lucrărilor la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Potrivit programului anunțat de Inspectoratul Școlar București, pentru candidații din Capitală cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun în 18 august, în intervalul 14:00-17:00.

Cererile pot fi depuse fizic, la unitatea de învățământ care este centru de examen sau pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail a centrului de examen. În cazul unei cereri trimise online, aceasta trebuie însoțită de copia actului de identitate al candidatului.

Candidații din alte județe trebuie să verifice programul și modalitatea de depunere comunicate de centrul de examen sau de inspectoratul școlar, precizează Ministerul Educației.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

În cerere, candidatul completează datele personale și solicită vizualizarea lucrării sau lucrărilor susținute la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrărilor la BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Candidații nemulțumiți de rezultatele la BAC 2026, sesiunea de toamnă, pot depune contestații marți în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Rezultatele finale la BAC 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate pe 24 august.