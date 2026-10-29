Rezultate Loto 6/49, Joker și Noroc, 29 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase în această seară

Joi, 29 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La aceste extrageri, reportul la Loto 6/49, la categoria principală, este de peste 1,32 milioane de lei, în timp ce la Noroc depășește 1,59 milioane de lei.

* Extragerile Loteriei de joi seară au fost afectate de probleme tehnice, astfel că unele trageri au fost reluate.

Rezultate Loto, joi, 29 octombrie 2026. Numerele extrase

Loto 6/49: 42, 45, 34, 30, 40, 7

Joker: 42, 21, 43, 18, 37 + 1

Loto 5/40: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Noroc: 7776615

Noroc Plus: 892817

Super Noroc: 638160

Ce premii s-au câștigat la extragerea Loto precedentă

Noua tragere are loc după ce la tragerile loto de duminica, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 22.238 de câștiguri în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.

Loto 6/49, report de 1,32 milioane lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

Joker, report de peste 710.000 lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este in joc un report în valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 23.800 de lei.

Loto 5/40, report foarte mic

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).