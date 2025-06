Noi trageri LOTO 6/49 de duminică, 29 iunie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 4,62 milioane de euro

Duminica, 29 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 iunie, Loteria Romana a acordat 19.053 de castiguri in valoare totala de aproximativ 1,28 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică 29 iunie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO:

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,56 milioane de lei (peste 1,88 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,27 milioane de lei (aproximativ 448.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23,43 milioane de lei (peste 4,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.400 de lei (peste 13.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 995.700 de lei (peste 196.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 186.500 de lei (peste 36.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat de peste 95.000 de lei (peste 18.700 de euro).

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat doua premii la categoria a II-a in valoare de 102.366,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Hunedoara si Agnita, judetul Sibiu.