Noi trageri LOTO duminică, 25 ianuarie 2026. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker

Duminică, 25 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6 din 49 a ajuns la peste 17,9 milioane de lei, iar la Joker este de peste 49 de milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de duminică, 25 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 25 ianuarie 2026

La 6 din 49, categoria I, reportul este de 17.908.075,68 de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro). Reportul de la categoria a II-a este de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei.

Premiu de peste 1,1 milioane lei, câștigat joi

Loteria Română a anunțat că la tragerea de joi de la jocul Noroc a fost câștigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei .

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a declarat joi seară Loteria Română.

Loteria a precizat, totodată, că „la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro”.