Rezultatele la LOTO de duminică, 16 noiembrie 2025. Report de peste 7,58 milioane de euro la Joker

Duminică, 16 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce săptămâna trecută a fost câștigat potul cel mare de aproape 10 milioane de euro pus în joc la 6 din 49.

Rezultate LOTO, duminică, 16 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO

Conform Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 655.600 de lei(aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare depeste 38,56 milioane de lei(peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare depeste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare depeste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistreaza la categoria I un report în valoare depeste 52.300 de lei.