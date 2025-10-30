Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare

Imagine ilustrativă cu bancnote de 50 de euro și un calculator. FOTO: Anastasiia Stiahailo | Dreamstime.com

Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în cadrul a 3 scheme PNRR.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat listele cu firmele și ONG-urile contracate, documente din care rezultă sute de milioane de euro bugetați inițial pentru IMM-uri se mută către alte obiective.

