Rezultatele alegerilor în Kosovo. Partidul câștigător înregistrează un recul în opțiunile electoratului
Partidul Vetevendosje, al premierului Albin Kurti, se află pe primul loc la alegerile parlamentare din Kosovo, potrivit rezultatelor parțiale anunțate de autoritățile electorale, informează Reuters.
Vetevendosje a obținut un scor de 42,3%, după numărarea a 54,9% din voturi. Deși rămâne principalul partid al țării, partidul lui Albin Kurti este pe cale să înregistreze pierderi, dacă numărătoarea finală va indica un scor similar.
Partidul lui Kurti a obținut 51,1% din voturi la ultimele alegeri din decembrie, în creștere față de 42% în februarie 2025, dar nu a reușit să ajungă la un acord cu alte partide cu privire la un candidat pentru funcția de președinte, care are în mare parte un rol ceremonial, ceea ce a dus la dizolvarea parlamentului în aprilie și la organizarea unor noi alegeri anticipate.
Acesta este al treilea scrutin din ultimele 18 luni, ținut pentru că niciun partid nu a reușit să obțină o majoritate suficient de solidă pentru a scoate această țară balcanică din criza politică.
Cea mai tânără națiune a Europei aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, dar nu a avut un guvern funcțional pe parcursul unei mari părți a anului trecut, deoarece divizatul său legislativ nu a reușit să aleagă un președinte al parlamentului și nici un nou șef al statului.
Partidul lui Kurti a ajuns la putere pentru prima dată în 2021, cu un program naționalist și axat pe bunăstarea socială. La fel ca toate partidele din Kosovo, acesta are o orientare pro-occidentală. De asemenea, se opune unor concesii suplimentare față de Serbia, cu care relațiile rămân tensionate.
Sunt înregistrați aproximativ 2,1 milioane de alegători – un număr mai mare decât populația rezidentă a Kosovo, care se ridică la 1,6 milioane de locuitori, datorită unei diaspore numeroase, stabilită în principal în Europa de Vest și care tinde să susțină partidul lui Kurti.