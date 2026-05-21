Nvidia a raportat rezultate financiare peste așteptări. Care sunt cifrele

Fondatorul și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, ține în mână un procesor Vera în timp ce vorbește în cadrul unei conferințe de presă Nvidia înaintea târgului tehnologic CES, luni, 5 ianuarie 2026, în Las Vegas. Sursă foto: John Locher / AP / Profimedia

Deși a obținut venituri record de peste 81 miliarde de dolari în primul trimestru, acțiunile au scăzut după publicarea rezultatelor financiare.

Rezultatele financiare ale Nvidia au fost întâmpinate cu apatie de investitori, aceștia fiind îngrijorați de capacitatea companiei în valoare de 5,4 trilioane de dolari, de a-și menține rata de creștere, în ciuda performanței solide.

Wall Street estima anterior pentru cea mai valoroasă companie din lume că vânzările vor fi în jur de 79 miliarde de dolari, dar acestea au fost mult depășite, notează Financial Times.

Nvidia a anunțat, de asemenea, răscumpărări suplimentare de acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari și și-a majorat dividendul trimestrial de la 0,01 dolari pe acțiune la 0,25 dolari, ceea ce o face unul dintre cei mai mari plătitori de dividende din SUA, cu aproximativ 24 de miliarde de dolari anual.

În ciuda faptului că directorul executiv Jensen Huang a lăudat din nou „viteza extraordinară” și traiectoria investițiilor în centrele de date cu inteligență artificială, acțiunile grupului de cipuri aflat în centrul boom-ului IA au scăzut cu 1,3% în tranzacțiile de după anunțarea rezultatelor.

Daniel Newman, director executiv al firmei de informații de piață The Futurum Group, a declarat miercuri că „există o lege a numerelor mari: Nvidia începe să devină mai mult ca un Apple. Un loc sigur pentru investiții”, a spus Newman. „Întrucât investitorii urmăresc randamentele exagerate, aceștia se uită la alți jucători din domeniul inteligenței artificiale care ar putea avea un potențial de creștere mai mare la capitalizarea de piață.”

Nvidia a fost principalul beneficiar al unui boom global în infrastructura de inteligență artificială, deoarece giganții tehnologici Google, Microsoft, Amazon și Meta și-au extins planurile de cheltuieli la 725 de miliarde de dolari în 2026, după ani de investiții uriașe.

Câștigurile grupului de cipuri servesc drept barometru al stării de sănătate a ecosistemului de inteligență artificială. Acțiunile legate de această tehnologie au înregistrat creșteri rapide în ultimele luni, ceea ce a dus la o mare parte din câștigurile pieței americane în general.

Conform datelor Bloomberg, Nvidia a generat aproape o cincime din câștigurile indicelui S&P 500 de la începutul anului.

Grupul de semiconductori a raportat că veniturile au crescut cu 85% față de anul precedent- marcând 15 trimestre consecutive în care Nvidia a depășit estimările de venituri de pe Wall Street.

Veniturile din centrele de date, care se referă la sistemele de cipuri Nvidia pentru infrastructura de inteligență artificială, aproape s-au dublat de la an la an, ajungând la 75,2 miliarde de dolari. Profitul net a crescut la 58,3 miliarde de dolari.

Nvidia a generat 50,3 miliarde de dolari în numerar net din activitățile sale operaționale în trimestru – în creștere față de 27,4 miliarde de dolari în același trimestru al anului precedent.

Huang a fost sub presiunea de a returna mai multe fonduri acționarilor pe măsură ce acumularea de numerar se acumulează.

Compania a canalizat în continuare sume masive din numerar în încheierea tranzacțiilor în timpul trimestrului, numerarul net utilizat în activități de investiții ajungând la 26,4 miliarde de dolari, în creștere față de 5,2 miliarde de dolari în același trimestru al anului trecut.

Melissa Otto, șefa departamentului de cercetare de la Visible Alpha, a declarat că creșterea răscumpărărilor și a dividendelor a fost „cu adevărat fantastică”, dar investitorii se concentrează pe perspectivele de creștere ale Nvidia.

Răscumpărarea și creșterea dividendelor au arătat că Nvidia are „încredere în perspectivele noastre pe termen lung privind fluxul de numerar disponibil”, a declarat directorul financiar Colette Kress analiștilor.

Nvidia se confruntă, de asemenea, cu o presiune concurențială tot mai mare din partea clienților precum Google și Amazon, și a rivalilor precum AMD și Intel, care oferă tehnologii care concurează cu unitățile sale de procesare grafică.

Huang s-a alăturat vizitei președintelui Donald Trump în China pentru a se întâlni cu președintele Xi Jinping săptămâna trecută, ceea ce a stârnit speranțe că Beijingul își va schimba poziția actuală cu privire la importul de cipuri H200 de la Nvidia.

Casa Albă a dat undă verde acestor vânzări de cipuri la sfârșitul anului trecut. Însă, în ciuda faptului că a primit licențe americane pentru a livra către 10 clienți chinezi, Nvidia așteaptă ca autoritățile din țară să permită companiilor de tehnologie autohtone să continue.

Oficialii americani au declarat săptămâna trecută că semiconductorii nu au fost un subiect major în discuții. În timpul vizitei lui Huang, China a interzis importul cipului de gaming specific Chinei de la Nvidia, RTX 5090D V2.