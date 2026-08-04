Rezultatele finale la Titularizare 2026 au fost afișate – 1.000 de profesori în plus

Alți peste 1.000 de candidați la examenul de Titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat marți Ministerul Educației. 17.205 de candidați care se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Rezultate finale Titularizare 2026. Note crescute după contestații pentru 62,52% din lucrări

Rezultatele finale ale examenului de Titularizare 2026 făcute publice de Ministerul Educaţiei arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate notele au crescut, iar pentru 37,48% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%.

Conform Ministerului Educației, citat de News.ro, în urma examenului de Tituarizare 2026 au fost înregistrate 7.222 de contestaţii, reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor).

După contestații, au fost modificate notele pentru 7.121 de lucrări (98,6%), astfel: prin mărire – pentru 4.452 de lucrări (62,52%), respectiv prin micşorare – pentru 2.669 de lucrări (37,48%).

Aceste modificări au dus la creşterea cu 3,36% a numărului de candidaţi cu note peste 7 – de la 16.140 la 17.205 candidaţi, respectiv a procentului final de note peste 7: 54,41%, în creştere cu aproape 8% faţă de anul precedent – 46,66%.

Din promoţia curentă, 48,23% dintre candidaţi (+3,08% după contestaţii) au obţinut note peste 7.

Rata notelor sub 5 a scăzut cu 2,58%, în timp ce rata notelor între 5 şi 6.99 a înregistrat o scădere nesemnificativă (0,78%).

Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat (28).

La examenul de titularizare au fost 33.881 de candidaţi prezenţi (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidaţi cu drept de participare. 2.187 dintre candidaţii prezenţi s-au retras, iar 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen.

După anularea a 18 lucrări pentru nerespectarea normelor de redactare (în condiţiile prevăzute de metodologie), au intrat în evaluare digitalizată 31.623 de lucrări.

Câte posturi sunt vacante în învățământ

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi făcută în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 5 şi 6 august.

Au fost publicate 6.166 de posturi vacante, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Cele mai multe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt:

posturi aferente învăţământului antepreşcolar: 871;

posturi aferente învăţământului preşcolar: 770;

posturi aferente învăţământ primar: 714;

posturi pentru profesori itineranţi şi de sprijin: 428;

posturi pentru profesori-consilieri şcolari: 338.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.