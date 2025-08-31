Tragerile LOTO de duminică, 31 august 2025. Report de peste 5 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I

Duminică, 31 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de castiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 31 august 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).