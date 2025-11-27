Tragerile LOTO de joi, 27 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Joi, 27 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Rezultatele LOTO 6/49, joi, 27 noiembrie 2025

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile la extragerile Loto 6/49 din 27 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.